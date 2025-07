El PSOE insiste en que no conocía las denuncias contra Salazar

El Comité Federal del PSOE empezaba el sábado con mal pie tras saltar la renuncia de Paco Salazar al ser acusado por varias mujeres del partido de "comportamientos inadecuados" cuando era su jefe. Salazar era el responsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno en Moncloa y había sido elegido como adjunto en la Secretaría de Organización, aunque su nombramiento no llegó a hacerse efectivo.

Los socialistas han insistido hoy en que no conocían las denuncias contra Salazar."He tenido una excelente relación con Paco Salazar y jamás había escuchado nada de eso", ha asegurado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López en una entrevista en Más de Uno. "No había ninguna denuncia en el canal interno, ni en Moncloa, ni en el de Ferraz", ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz adjunta, Enma López, "a mí no me consta nada de todo esto", ha declarado. López ha aprovechado para animar a las mujeres a denunciar. "No se pueden perseguir fantasmas del pasado, hay que denunciar", ha insistido. La portavoz adjunta ha hecho hincapié en los distintos mecanismos disponibles para hacerlo y ha recordado que el PSOE cuenta con "canales internos secretos, seguros y que garantizan el anonimato".

El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños ha hecho autocrítica. "Tenemos que hacer una reflexión las personas que tenemos responsabilidad, sobre todo los hombres, para preguntarnos por qué las mujeres que han sufrido este tipo de comportamientos no han denunciado", ha insistido.

Sumar prefiere no valorar la actuación de sus socios

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha dado su apoyo a las víctimas, pero ha preferido no opinar sobre la actuación de sus socios de Gobierno. "No vamos a entrar a valorar protocolos o mecanismos de actuación de otras formaciones políticas", ha explicado.

El PP critica la gestión de los socialistas

El Partido Popular ha criticado las explicaciones ofrecidas en el seno del PSOE. "Todo lo que ocurre en else intenta zanjar con un yo no sabía nada, es lamentable", ha cargado el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, en una entrevista en Espejo Público.

