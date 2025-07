El PP aspira a gobernar en solitario: "Acuerdos con Vox sí, Vox en el Gobierno no"

¿Moción de censura? ¿Elecciones anticipadas? El PP de Alberto Núñez Feijóo se prepara para que nada les pille desprevenidos mientras el PSOE se aferra al Gobierno. El Partido Popular preguntará a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez si deciden seguir apoyando al Gobierno tras su comparecencia.

El líder del principal partido de la oposición ya manifestó que no presenta una moción de censura para desbancar a Sánchez de la Moncloa porque le faltan cuatro votos y "no por falta de ganas" tras los escándalos de corrupción por el 'caso Koldo' y la entrada en la cárcel de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del Partido Socialista.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, destaca que el "compromiso" de Núñez Feijóo es hacer un Ejecutivo "monocolor, único y unido" y aclara que están dispuestos a llegar a acuerdos con Vox pero no a que entren ministros de ese partido en el Gobierno.

"Acuerdo con Vox sí, Vox en el Gobierno no", ha declarado Tellado en 'Onda Cero', dejando claro que eso no significa que los 'populares' vayan a hacer un "cordón sanitario" a la formación de Santiago Abascal como les "exigen" desde el PSOE.

Tellado insiste en que las intenciones del PP es hacer un gobierno "en solitario" para poder tomar decisiones claves sin que por la tarde miembros del gabinete del presidente de otra formación política salgan a contradecir lo que han aprobado esa mañana" como, a su juicio, ha pasado en el Gobierno de Pedro Sánchez.

El 'número 2' de Feijóo ha respondido a las críticas vertidas por Abascal al PP por rechazar ministros de Vox y avisarle de que están repitiendo el error de las generales de 2023. Sin embargo, Tellado asegura que que no hay por qué pensar "que Vox no acepte esa postura".

El PP aspira a gobernar en solitario

Desde Génova aspiran a liderar un gobierno en solitario, sin socios de Gobierno, para poder tomar decisiones claves para España. "Y eso es lo que deseamos. Pero no lo deseamos de una forma egoísta. Lo deseamos porque creemos que es lo mejor para España, que haya un Gobierno sólido, un Gobierno unido, un Gobierno único, un Gobierno que desde la unidad enfrente a los problemas del país y que la mesa del Consejo de Ministros no haya que ampliarla para satisfacer las demandas de otros partidos, como ha sucedido en este momento donde la mesa del Consejo de Ministros".

Además, Miguel Tellado avisa de que nadie entendería que Vox fuese un impedimento "para el cambio político en España". "Nadie lo entendería, ni siquiera sus votantes y, por lo tanto, desde una perspectiva de colaboración con Vox, nosotros estamos obligados a escucharnos, a entendernos".

Ayuso, sobre las coaliciones: "No acaban bien"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende que el Partido Popular aspire a tener un gobierno "en libertad" porque las coaliciones "no acaban bien" y "son muy complicadas para gestionar".

Pero no por eso descarta pactos con Vox: "Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a las elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. En ningún sitio, no lo he oído y espero no oírlo", ha expresado la presidenta autonómica.

