Chencho Arias, exembajador ante la ONU, critica la posición de EEUU en la tregua con Irán: "Trump siempre se acojona"

El primer día del alto el fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán a última hora del martes ha evidenciado la fragilidad de la tregua, que no ha conseguido llevar la paz al Golfo Pérsico.

Por el momento, el estrecho de Ormuz continúa cerrado. Tal y como comunicaron varios medios de comunicación iraníes, han cerrado el tránsito de petroleros por el estrecho como respuesta a los ataques israelíes en Líbano. Y es que, aunque los bombardeos en Teherán se hayan reducido, Líbano sigue sufriendo una intensa ofensiva por parte de Israel.

Por otro lado, Arabia Saudí, Kuwait y Bahrein han denunciado ataques de drones sobre su territorio.

Ante este escenario, el presidente estadounidense lleva dos días desaparecido del foco mediático. No hay imágenes de Donald Trump desde antes del acuerdo de tregua, tampoco hay imágenes de su reunión con Mark Rutte. Lo que sí hay de esa reunión son las declaraciones del presidente que ha vuelto a insistir con salirse de la OTAN y ha recuperado de su baúl las controversias a Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos solo se está comunicado a través de su red social, Truth Social, para criticar a la OTAN asegurando que no le apoyó cuando más lo necesitaba.

"Trump es estrafalario, polémico, ególatra e impredecible"

El diplomático y exembajador ante la ONU, Chencho Arias, considera que, por el momento, "esta guerra no está ni ganada ni perdida" y aunque "tanto Trump como sus portavoces reiteran que Irán se ha rendido", Arias dice que es una falacia.

No obstante, detalla que Irán tampoco ha ganado la guerra. Ha explicado que "Estados Unidos ha devastado a Irán, pero Irán ha logrado cerrar el estrecho de Ormuz y demostrar que no se les vence tan fácilmente".

Asimismo, ha detallado que a Trump lo que más le preocupa ahora mismo no es Irán: "en su país está subiendo el precio de la gasolina, se enfrenta a unas elecciones de medio término en noviembre en el que puede perder el control de una de las dos cámaras y está irritado con los europeos".

Asegura que es una persona "polémica, estrafalaria, ególatra e impredecible". Al ser un presidente que "un día dice una cosa y al siguiente otra", ha conseguido que le pongan el mote de "TACO", que según Arias, significa "Trump siempre se acojona".

Sobre las críticas de Trump en medios como New York Times o CNN, Arias considera que no mienten pero son "furibundamente antiTrump".

Por otra parte, considera que la posición de nuestro país en Oriente Medio no corresponde ni "a un actor secundario" y afirma que España es más "una comparsa que está en el coro y de vez en cuando, canta". Asimismo, asegura que ocupa esa posición porque Sánchez "con frecuencia no dice verdades y en otras ocasiones, las exagera".

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