El almirante Garat, sobre el posible desbloqueo del estrecho de Ormuz propuesto por Trump: "Es viable, pero se puede derramar sangre"

Se cumple 20 días desde el comienzo de la guerra de Irán y el conflicto escala en violencia: comienzan a cruzarse líneas rojas y el gas se convierte en el blanco militar principal de la ofensiva.

Durante la jornada del miércoles, Israel atacó South Pars-North Dome, el mayor yacimiento de gas del mundo ubicado entre Catar e Irán. Para los iraníes, esto es "un crimen de guerra" y ha contestado atacando refinería en Arabia Saudí y Catar.

Por otro lado, Estados Unidos se ha desvinculado del ataque israelí y Trump ha detallado que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, ha atacado una importante instalación en Irán". Asimismo, el mandatario estadounidense ha insistido en que su país no tenía conocimiento "previo del ataque".

"Trump se ha dado cuenta de que ha cometido un error"

Según el almirante Juan Rodríguez Garat, "Trump se ha dado cuenta de que ha cometido un error" y considera que "no es concebible que Estados Unidos no estuviese enterado", ya que "estas campañas se tienen que coordinar".

Tras el ataque a South Pars, el ministro de Defensa de Israel ha detallado que, durante el día de hoy, se esperan "sorpresas significativas" y la guerra contra Irán se va a intensificar. Este mensaje no es casualidad para Garat, que considera que Israel cuando habla "no suele hacerlo en vano". Asimismo, ha detallado que Israel puede "anunciar nuevos ataques a líderes de Irán" o "puede anunciar operaciones especiales en puntos muy concretos como en alguna isla del golfo pérsico".

Una de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio ha sido bloquear el estrecho de Ormuz. Según han apuntado varios analistas, el presidente estadounidense podría estar valorando la liberación del estrecho: entre las principales opciones, se encuentra el escoltar petroleros, una operación con paracaidistas y el desembarco en la costa sur.

"Desbloquear el estrecho de Ormuz es viable, pero puede derramar sangre"

Según el almirante, la opción más posible es un "desembarco en las islas de los marines que se desplazan hacia el golfo". Considera que es "viable, pero también complejo porque puede derramar sangre". No obstante, desbloquear el estrecho es "poner en riesgo a los marines estadounidenses" y Garat explica "que está por ver si Estados Unidos está dispuesto a eso".

Por otro lado, la OTAN anunciaba que suspendía la misión de Irak por falta de seguridad y por tanto, los 270 militares españoles que se encontraban en ese lugar volverán a casa. Para Garat, la "misión de la OTAN, que es de asesoramiento a las instituciones iraquíes, no tiene sentido porque ellos mismos han convertido en blancos de los chiís que apoyan a Irán dentro de Irak".

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