Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, sobre las amenazas de Trump: "Es fruto de la desesperación, no tiene asesores"

Todo comenzó el pasado viernes, cuando el F-15 estadounidense fue alcanzado sobre territorio iraní y sus dos tripulantes debieron eyectarse. Las fuerzas americanas pudieron dar con el piloto en una primera misión realizada pocas horas después del derribo, pero el segundo integrante de la tripulación quedó separado, lesionado y sin posibilidad inmediata de ser evacuado. Desde entonces, comenzó una carrera contrarreloj para encontrarle antes de que lo hicieran los de Irán.

Miguel Ángel Ballesteros, exgeneral de Brigada retirado y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, ha compartido en el plató de 'Espejo Público', su perspectiva a cerca del rescate estadounidense que tal y como indica, respecto al segundo tripulante, "era mucho mas complejo que el del primero". La CIA ante los rumores de lo ocurrido lanzaron un comunicado en el que informaban de que el segundo piloto ya estaba resguardado y, de este modo, intentaron que las fuerzas enemigas de Irán no fueran a buscarle.

A la vez que el presidente estadounidense notificaba del rescate del piloto, Donald Trump eleva el tono como nunca antes y desata una oleada de reacciones tras dirigirse a los líderes iraníes con un mensaje incendiario: "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno". Las crónicas coinciden en el diagnóstico: el presidente estadounidense está completamente desbordado. En medio de este pulso con Teherán, Trump no solo recurre a los insultos, sino que también amenaza con atacarinfraestructuras clave del país, incluyendo puentes y centrales eléctricas, es decir, objetivos civiles. Una advertencia que, según el derecho internacional, podría considerarse un crimen de guerra.

"Trump está muy nervioso, no tiene asesores"

En este contexto, el analista y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, ha analizado la situación en Espejo Público. A su juicio, el tono del presidente es revelador: "Es fruto de la desesperación del presidente Trump e indica que no tiene asesores, porque ningún asesor le habría recomendado poner un mensaje así de amenazante en redes sociales; de cara a la negociación está transmitiendo a la otra parte que está desesperado por cerrar un acuerdo".

Ballesteros insiste en que la actitud del mandatario refleja nerviosismo: "Está muy nervioso Trump e indica también, al alargar sucesivamente los plazos, que Irán no tiene ningún interés en parar la guerra, porque Irán se está fortaleciendo con esta guerra. El régimen iraní se está fortaleciendo". El experto amplía el foco y señala que no solo Teherán estaría interesado en prolongar el conflicto. "Netanyahu tampoco tiene ningún interés en parar la guerra porque cree que es la forma de debilitar al régimen y porque su objetivo es el sur del Líbano, que ya es la quinta vez que invade el Líbano, y quiere acabar con Hezbolá".

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