Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Guerra Irán

Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, sobre las amenazas de Trump: "Es fruto de la desesperación, no tiene asesores"

Casi dos días de rescate son los que Estados Unidos ha llevado a cabo en Irán en una de las operaciones más tensas y arriesgadas de la guerra. Finalmente han sacado con vida, en el último instante, al oficial derribado detrás de las líneas iraníes.

Ballesteros sobre el rescate estadounidense

Publicidad

Leire Pérez | Espejo Público
Publicado:

Todo comenzó el pasado viernes, cuando el F-15 estadounidense fue alcanzado sobre territorio iraní y sus dos tripulantes debieron eyectarse. Las fuerzas americanas pudieron dar con el piloto en una primera misión realizada pocas horas después del derribo, pero el segundo integrante de la tripulación quedó separado, lesionado y sin posibilidad inmediata de ser evacuado. Desde entonces, comenzó una carrera contrarreloj para encontrarle antes de que lo hicieran los de Irán.

Miguel Ángel Ballesteros, exgeneral de Brigada retirado y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, ha compartido en el plató de 'Espejo Público', su perspectiva a cerca del rescate estadounidense que tal y como indica, respecto al segundo tripulante, "era mucho mas complejo que el del primero". La CIA ante los rumores de lo ocurrido lanzaron un comunicado en el que informaban de que el segundo piloto ya estaba resguardado y, de este modo, intentaron que las fuerzas enemigas de Irán no fueran a buscarle.

A la vez que el presidente estadounidense notificaba del rescate del piloto, Donald Trump eleva el tono como nunca antes y desata una oleada de reacciones tras dirigirse a los líderes iraníes con un mensaje incendiario: "Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno". Las crónicas coinciden en el diagnóstico: el presidente estadounidense está completamente desbordado. En medio de este pulso con Teherán, Trump no solo recurre a los insultos, sino que también amenaza con atacarinfraestructuras clave del país, incluyendo puentes y centrales eléctricas, es decir, objetivos civiles. Una advertencia que, según el derecho internacional, podría considerarse un crimen de guerra.

"Trump está muy nervioso, no tiene asesores"

En este contexto, el analista y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, Miguel Ángel Ballesteros, ha analizado la situación en Espejo Público. A su juicio, el tono del presidente es revelador: "Es fruto de la desesperación del presidente Trump e indica que no tiene asesores, porque ningún asesor le habría recomendado poner un mensaje así de amenazante en redes sociales; de cara a la negociación está transmitiendo a la otra parte que está desesperado por cerrar un acuerdo".

Ballesteros insiste en que la actitud del mandatario refleja nerviosismo: "Está muy nervioso Trump e indica también, al alargar sucesivamente los plazos, que Irán no tiene ningún interés en parar la guerra, porque Irán se está fortaleciendo con esta guerra. El régimen iraní se está fortaleciendo". El experto amplía el foco y señala que no solo Teherán estaría interesado en prolongar el conflicto. "Netanyahu tampoco tiene ningún interés en parar la guerra porque cree que es la forma de debilitar al régimen y porque su objetivo es el sur del Líbano, que ya es la quinta vez que invade el Líbano, y quiere acabar con Hezbolá".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de Afra Blanco y rebeca Crespo

Rebeca Crespo, muy crítica con las últimas fotos de Ábalos en un jet privado: "La película de Torrente se queda corta comparado con esto"

Antena 3» Programas» Espejo Público

Publicidad

Programas

Ballesteros sobre el rescate estadounidense

Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional, sobre las amenazas de Trump: "Es fruto de la desesperación, no tiene asesores"

Villarejo sobre el caso Kitchen

Villarejo carga contra Soraya Saénz de Santamaría en el juicio por el caso Kitchen: "Ni está citada. Que explique lo que hacía en el CNI"

Imagen de Carlos Cuerpo

Carlos Cuerpo, optimista con el resultado de las próximas elecciones generales: "Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

Pablo Carbonell
Entrevista

El mayor deseo de Pablo Carbonell: "Estoy deseando que mi hija vuelva de Estados Unidos, me parece un país salvaje y racista"

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena
Contenido exclusivo

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

Imagen de Afra Blanco y rebeca Crespo
Caso mascarillas

Rebeca Crespo, muy crítica con las últimas fotos de Ábalos en un jet privado: "La película de Torrente se queda corta comparado con esto"

El martes 7 de abril arranca el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, que contará con más de 70 testigos.

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

El actor estará en el programa para presentar sus nuevos proyectos con su inigualable sentido del humor.

Broma atraco

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Publicidad