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De un bar a hacerse viral en el Mundial: la historia tras el famoso "¡Oh, Ferran!" de Rocío Domingo

La educadora social explica en La Mesa cómo una broma en TikTok creando contenido para el bar de un amigo acabó en boca de los jugadores de la Selección y de plataformas.

De un bar a hacerse viral en el Mundial: la historia tras el famoso "¡Oh, Ferran!" de Rocío Domingo

De un bar a hacerse viral en el Mundial: la historia tras el famoso "¡Oh, Ferran!" de Rocío Domingo

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Alejandro Hergon
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En la tercera mesa del programa, dedicada a la exposición pública y la fama repentina, Cristina Pardo ha recibido a Rocío Domingo, una educadora social y aspirante a actriz que pasó del anonimato total al estrellato en redes en cuestión de horas. Su grito narrando las alineaciones de la Selección Española al estilo Manolo Lama, con el icónico "¡Oh, Ferran!", se convirtió en uno de los vídeos más virales del Mundial.

Una broma grabada para el bar de un amigo

Rocío explicó cómo surgió aquel contenido imprevisible mientras veía un partido: "Yo estaba en el bar de un amigo e iba a crear contenido para su local, nada que ver con el Mundial ni con Ferran. En el momento en que nos sentamos a cenar, empieza el partido y salen los 11 titulares, yo llevaba el micro y dije: 'es la mía'. Lo hice de broma con mis amigas, sin ninguna intención".

Lo que comenzó como un momento cómico entre amigas no tardó en estallar en redes. "A los dos días de subirlo llegué a un millón de visualizaciones. Yo tenía una cuenta de TikTok muy pequeña y de repente pasó esto", recordó en el plató de La Mesa.

De TikTok a la celebración de los futbolistas

El impacto del fenómeno cruzó las pantallas de las redes sociales y llegó hasta los propios protagonistas del fútbol profesional. El audio no solo fue réplica en cuentas institucionales y de entretenimiento, sino que terminó convirtiéndose en el himno de los españoles durante las celebraciones del mundial.

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