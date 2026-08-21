Carlos Prieto, secretario general del SUP, sobre el desalojo del Trampolín: "Los policías son insuficientes"

Carlos Prieto asegura que el primer paso tras el nuevo desalojo de la playa del Trampolín será agrupar e identificar a las personas que permanecían allí antes de trasladarlas a los espacios habilitados. El secretario general del SUP insiste en que esta identificación “no significa criminalizar”, sino conocer quién se encuentra en la zona y poder valorar posibles riesgos.

"Las cifras reales son mucho más altas"

Una de las principales dudas está en la capacidad de los campamentos y en el control de las personas que entran y salen de ellos. Prieto reconoce que ni siquiera existe, a su juicio, una cifra clara de cuántas personas permanecen actualmente en Ceuta.

"Las cifras no sabe nadie cuáles son realmente"

El responsable del SUP asegura que se habló inicialmente de unas cifras que después se han visto superadas y apunta también a la situación de los menores. “Las cifras no sabe nadie cuáles son realmente”, afirma, antes de añadir que todo apunta a que el número real es “mucho más alto” de lo que se dijo inicialmente.

“Las cifras no sabe nadie cuáles son realmente”

Prieto considera que esta situación evidencia una “falta de previsión” y recuerda los problemas registrados durante estas semanas para gestionar e identificar a las personas desplazadas.

El SUP reclama más policías en Ceuta

El secretario general del SUP asegura que los efectivos policiales son insuficientes después de tres semanas de operativo. Explica que el sindicato lleva tiempo reclamando no solo refuerzos puntuales, sino un aumento estructural de la plantilla destinada en Ceuta.

También denuncia las condiciones en las que están trabajando algunos agentes desplazados desde la Península. Habla de jornadas prolongadas al sol, falta inicial de carpas y equipos de protección e incluso problemas para disponer de agua durante los operativos.

"Improvisación y falta de reacción"

Preguntado por cómo definiría la gestión de estas últimas semanas, Prieto habla directamente de “improvisación y falta de reacción”. Considera que, una vez conocida la magnitud del problema, la respuesta no ha llegado con la rapidez necesaria.

El SUP reclama además una solución para el alojamiento de los policías desplazados. Prieto plantea la posibilidad de habilitar un buque-hotel que permita alojar a los agentes en condiciones adecuadas ante la limitada capacidad hotelera de Ceuta.

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