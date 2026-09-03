Congreso crisis Ceuta
Pedro Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros marroquís sobre Ceuta
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha informado que el Ejecutivo convocó a la embajadora del país vecino ante las palabras de sus ministros en las que ponían en tela de juicio la soberanía española de Ceuta y Melilla.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este jueves durante su comparecencia ante el pleno del Congreso que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla.
"A lo largo de este mes hemos escuchado a dos ministros suyos –de Marruecos– hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla. Dos declaraciones, señorías, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que, quiero informarles, convocamos a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto", ha anunciado el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre la crisis migratoria de Ceuta.
Sánchez ha informado de esta decisión durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la situación en Ceuta, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos hace un mes. El jefe del Ejecutivo se ha referido a las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, quienes en las últimas semanas han reivindicado la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.
Hicieron referencia a una "lucha sagrada" por liberar ciudades ocupadas
Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia de Marruecos, afirmó que Ceuta y Melilla son un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y reclamó establecer un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y conseguir su "retorno al seno de la patria". Por otro lado, Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, fue más lejos al presentar la recuperación de Ceuta y Melilla como una "lucha sagrada" para liberar las ciudades ocupadas.
Unas palabras que Sánchez ha considerado "inaceptables" y que el Gobierno ha rechazado tajantemente. Por estas declaraciones, según ha revelado días después el presidente, el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí, Karima Benyaich.
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El pasado 28 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo en el Congreso, ante las críticas de la oposición sobre la "debilidad" del Gobierno con Marruecos, que las "convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas", sin aclarar entonces si esta se había producido.
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