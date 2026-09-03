Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Congreso crisis Ceuta

Pedro Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros marroquís sobre Ceuta

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno ha informado que el Ejecutivo convocó a la embajadora del país vecino ante las palabras de sus ministros en las que ponían en tela de juicio la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos

Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros marroquís sobre Ceuta | EFE

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este jueves durante su comparecencia ante el pleno del Congreso que el Ejecutivo convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora marroquí en España por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla.

"A lo largo de este mes hemos escuchado a dos ministros suyos –de Marruecos– hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla. Dos declaraciones, señorías, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que, quiero informarles, convocamos a la embajadora marroquí el pasado 21 de agosto", ha anunciado el presidente del Gobierno durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Sánchez ha informado de esta decisión durante su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la situación en Ceuta, tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos hace un mes. El jefe del Ejecutivo se ha referido a las declaraciones de los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, quienes en las últimas semanas han reivindicado la soberanía de Marruecos sobre Ceuta y Melilla.

Hicieron referencia a una "lucha sagrada" por liberar ciudades ocupadas

Abdellatif Ouahbi, ministro de Justicia de Marruecos, afirmó que Ceuta y Melilla son un "derecho histórico y geográfico" de Marruecos y reclamó establecer un mecanismo de diálogo con España para abordar su futuro y conseguir su "retorno al seno de la patria". Por otro lado, Ahmed Toufiq, ministro de Asuntos Islámicos, fue más lejos al presentar la recuperación de Ceuta y Melilla como una "lucha sagrada" para liberar las ciudades ocupadas.

Unas palabras que Sánchez ha considerado "inaceptables" y que el Gobierno ha rechazado tajantemente. Por estas declaraciones, según ha revelado días después el presidente, el Ejecutivo convocó a la embajadora marroquí, Karima Benyaich.

El pasado 28 de agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo en el Congreso, ante las críticas de la oposición sobre la "debilidad" del Gobierno con Marruecos, que las "convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas", sin aclarar entonces si esta se había producido.

Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que sea un proceso como una ola y en poco tiempo pueda bajar"

Vicente Vallés en La Mesa de Cristina Pardo

Publicidad

España

Gabriel Rufián

Rufián arremete contra todos en el Congreso: "Mohammed VI es un asesino; la derecha, unos traidores y los miembros del Gobierno, pusilánimes"

Reacción de Margarita Robles

VÍDEO: El gesto de Margarita Robles cuando Pedro Sánchez anuncia la publicación de los dosieres de información de Ceuta

Vicente Vallés en La Mesa de Cristina Pardo

Vicente Vallés, sobre la polarización: "Confío en que sea un proceso como una ola y en poco tiempo pueda bajar"

Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos
Congreso crisis Ceuta

Pedro Sánchez desvela que se convocó a la embajadora de Marruecos por las declaraciones "inaceptables" de dos ministros marroquís sobre Ceuta

Feijóo, a Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"
Crisis Ceuta

Feijóo, a Pedro Sánchez: "¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?"

Pedro Sánchez
Crisis Ceuta

Pedro Sánchez, en su comparecencia sobre Ceuta: "Es absurdo pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede"

El presidente del Gobierno informa hoy al pleno del Congreso de la gestión del Ejecutivo en la crisis migratoria de Ceuta.

Sánchez en el Congreso
Crisis migratoria

Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, streaming en directo: el presidente responde a la crisis migratoria de Ceuta

Sigue aquí en directo la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para dar cuenta de la gestión del Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta.

Sánchez garantiza "contundencia" si se verifica que Marruecos gestó la entrada en Ceuta, pero aún no hay "pruebas"

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez anuncia que el Gobierno publicará un dossier con todos los informes

Logotipo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El CNI confirma que avisó con antelación de la entrada masiva de migrantes en Ceuta y advierte de que puede repetirse

Imagen de Alberto Núñez Feijóo

Feijóo acusa al Gobierno de estar "más cerca de Marruecos que del Gobierno de España"

Publicidad