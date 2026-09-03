Máximo Huerta relata su infierno tras dimitir como ministro: "Me desmayaba en aeropuertos"

El debate sobre los costes de la exposición pública y la presión mediática en La Mesa dejó una de las confesiones más desgarradoras de la noche. Máximo Huerta abordó junto a Cristina Pardo como cambió su vida tras ser nombrado ministro de Cultura y salir a la luz un contencioso pasado con Hacienda, un episodio que desembocó en su dimisión a los pocos días de tomar posesión.

"Sabía que iba a ir mal la cosa"

El periodista reconoció que intuyó la tormenta mediática antes incluso de asumir el cargo: "En el momento en el que se nombró mi nombre, que fue el último, sabía que iba a ir mal la cosa. [...] Por la forma en la que ya te mencionaban".

Sin embargo, el verdadero colapso llegó cuando abandonó la primera línea política. "En cuanto acaba ya empieza una crisis mental. Gorda, muy gorda. Desmayarte en aeropuertos. Pasas a ser solo un titular. La crítica la puedes entender, pero la deshumanización no. Entonces lo que noté era que era una deshumanización terrorífica, con prejuicio, con homofobia, con muchas cosas alrededor de eso", contaba en el plató de La Mesa.

Los rumores en el transporte público y el miedo a hablar

El escritor recordó el peso de los falsos mitos que calaron en la opinión pública, como la creencia de que mantendría una retribución permanente: "Llegué a casi bajarme en estaciones por no continuar el trayecto porque en el vagón, todo el vagón iba hablando. Y yo le llegué a decir que no, que yo no voy a cobrar toda la vida nada. 'Pues lo han dicho'. Y tú no puedes borrar uno por uno a 50 millones".

Toda esa presión terminó afectando de lleno a su espontaneidad y a su vida profesional posterior. "Lo que perdí por lo que estáis comentando es la espontaneidad, la naturalidad, el miedo a hablar, la libertad de expresión la perdí", sentenció.