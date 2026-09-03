Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

ENTREVISTA

La historia de amor de Silvia Fominaya con Sergi Arola que terminó en ruina económica: "No tengo nada malo que decir de él"

La presentadora tuvo una intensa historia de amor con el cocinero Sergi Arola. Juntos montaron un restaurante que resultó ser un fracaso y hoy nos cuenta la difícil situación que atravesaron.

Silvia Fominaya

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Silvia Fominaya fue uno de los rostros más conocidos de la televisión de los años 90 y de los 2000. Actriz, modelo y presentadora, su éxito conquistó varios campos del mundo del espectáculo, llegando a convertirse en toda una estrella.

Silvia Fominaya

En lo personal, Silvia también llegó a sentirse muy plena. Formó una familia y se enamoró, pero hubo una historia que la marcó especialmente: la que tuvo con el cocinero Sergi Arola. Ambos se enamoraron y tuvieron un romance corto de apenas un año, pero muy intenso y lleno de luces y sombras.

Durante su relación, decidieron montar un restaurante en A Coruña que terminó sumiéndoles en la ruina económica. Sergi Arola tuvo que irse a Chile por trabajo y ella debía cuidar de sus hijas, por lo que ninguno pudo atender el negocio como se merecía. "Funcionaba, pero necesitaba una mano de un jefe", advierte Silvia.

Con el tiempo, las deudas comenzaron a acuciar a Silvia y se vieron obligados a cerrar. Hoy, por suerte Silvia dice haber saldado su deuda y no reprocha nada a Sergi. "Si él hubiera estado conmigo, me hubiera ayudado", afirma, "no tengo nada malo que decir de él". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la crisis migratoria

Enfrentamiento entre Herrera y Rábago por la crisis migratoria: "Comparar la muerte de esas 80 personas con Ceuta me parece absolutamente disparatado"

Todas las novedades de la nueva temporada de El Hormiguero: el regreso de Carlos Latre, robots... ¡y una gran sorpresa para las hormigas!

Todas las novedades de la nueva temporada de El Hormiguero: el regreso de Carlos Latre, robots... ¡y una gran sorpresa para las hormigas!

cuatro coaches cantan ‘I want it all’ en La Voz 2024

Las actuaciones de los coaches de La Voz que han hecho historia

El Hormiguero regresa con su temporada 21
Temporada 21

El Hormiguero regresa el lunes: estos serán sus primeros invitados

"Me abrí OnlyFans antes que mi hija": la confesión de Gemma que sorprende a toda La Mesa
SORPRESA

"Me abrí OnlyFans antes que mi hija": la confesión de Gemma que sorprende a toda La Mesa

La dura advertencia de Juan Vivas tras las palabras de Pedro Sánchez
JUAN VIVAS

La seria advertencia de Juan Vivas tras las declaraciones de Pedro Sánchez: "Si Ceuta naufraga, lo hace toda España"

El presidente de Ceuta acusa al Gobierno de "indolencia e irresponsabilidad" y exige respuestas contundentes ante la vulneración de la integridad territorial de Ceuta. "Me parecen unas declaraciones lamentables y penosas".

Carlos Prieto, SUP
Situación Ceuta

Carlos Prieto, secretario general SUP, habla durante nuevos disparos al aire en Ceuta: "La realidad dista mucho del relato oficial"

El líder del Sindicato Unificado de Policía se encontraba con el periodista de Espejo Público Miguel Ángel Silva cuando vario agentes que trataban de controlar la aglomeración de inmigrantes a las puertas del CETI. Mientras tanto Pedro Sánchez daba unas explicaciones que no gustaban el las calles de la ciudad autónoma.

María Peral, sobre el informe policial de Ceuta

María Peral, tras revelar el polémico informe policial de Ceuta: "El comisario jefe del CNI pidió a la jueza Tardón permiso para compartirlo"

Silvia Fominaya

La historia de amor de Silvia Fominaya con Sergi Arola que terminó en ruina económica: "No tengo nada malo que decir de él"

Máximo Huerta relata su infierno tras dimitir como ministro: "Me desmayaba en aeropuertos"

Máximo Huerta relata su infierno tras dimitir como ministro: "Me desmayaba en aeropuertos"

Publicidad