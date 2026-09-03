ENTREVISTA
La historia de amor de Silvia Fominaya con Sergi Arola que terminó en ruina económica: "No tengo nada malo que decir de él"
La presentadora tuvo una intensa historia de amor con el cocinero Sergi Arola. Juntos montaron un restaurante que resultó ser un fracaso y hoy nos cuenta la difícil situación que atravesaron.
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Silvia Fominaya fue uno de los rostros más conocidos de la televisión de los años 90 y de los 2000. Actriz, modelo y presentadora, su éxito conquistó varios campos del mundo del espectáculo, llegando a convertirse en toda una estrella.
En lo personal, Silvia también llegó a sentirse muy plena. Formó una familia y se enamoró, pero hubo una historia que la marcó especialmente: la que tuvo con el cocinero Sergi Arola. Ambos se enamoraron y tuvieron un romance corto de apenas un año, pero muy intenso y lleno de luces y sombras.
Durante su relación, decidieron montar un restaurante en A Coruña que terminó sumiéndoles en la ruina económica. Sergi Arola tuvo que irse a Chile por trabajo y ella debía cuidar de sus hijas, por lo que ninguno pudo atender el negocio como se merecía. "Funcionaba, pero necesitaba una mano de un jefe", advierte Silvia.
Con el tiempo, las deudas comenzaron a acuciar a Silvia y se vieron obligados a cerrar. Hoy, por suerte Silvia dice haber saldado su deuda y no reprocha nada a Sergi. "Si él hubiera estado conmigo, me hubiera ayudado", afirma, "no tengo nada malo que decir de él". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!
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