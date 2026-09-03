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La Mesa triunfa en su estreno: lidera la noche del miércoles con un gran 13,1% de cuota

El programa conducido por Cristina Pardo consigue 742.000 seguidores de media y 2,8 millones de espectadores únicos.

La Mesa, con Cristina Pardo, triunfa en su estreno

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La Mesa arrancó su andadura por todo lo alto y se convirtió en la opción preferida de los espectadores en la noche del miércoles. El nuevo programa conducido por Cristina Pardo logró imponerse a sus competidores con un sólido 13,1% de cuota de pantalla, firmando un estreno muy destacado que le permitió liderar su franja de emisión desde su primera entrega.

El espacio reunió a una media de 742.000 espectadores, unos datos que confirman la buena acogida de su propuesta entre el público. Además, alcanzó 2,8 millones de espectadores únicos, reflejo del amplio seguimiento que tuvo el debut y de su capacidad para atraer a diferentes perfiles de audiencia a lo largo de la noche.

Con estos registros, La Mesa inicia su recorrido con una carta de presentación inmejorable. El programa no solo consiguió captar el interés de cientos de miles de seguidores desde su estreno, sino que también se situó como líder de la noche del miércoles, consolidando una apuesta que comienza su trayectoria televisiva con el respaldo de la audiencia.

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