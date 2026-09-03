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"¡Es hora de empezar!": Una fiesta de muerte regresa el sábado a Antena 3 y puede hacerte ganar 3.000 euros

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los protagonistas de esta nueva entrega.

"¡Es hora de empezar!": Una fiesta de muerte regresa el sábado a Antena 3 y puede hacerte ganar 3.000 euros

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Patri Bea
Patri Bea
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Después de arrasar con su primera entrega, Una fiesta de muerte regresa a Antena 3 este sábado a las 22:00 horas con Àngel Llàcer al mando para hacernos jugar a los espectadores a descubrir qué celebridad ha matado a uno de los invitados de esta segunda entrega.

Carlos Baute, César Cadaval, Jorge Cadaval, Jorge Sanz, Susi Caramelo, Isabel Forner y David de Jorge serán los protagonistas de Una fiesta de muerte: asesinato en Canfranc y uno de ellos será asesinado al principio del programa. ¿Lograrán descubrir los demás al asesino?

Una fiesta de muerte no es solo un programa especial porque varios famosos investigan el asesinato de uno de ellos en busca de una asesino también conocido. Además, es un juego para todos los espectadores, que pueden llevarse un premio de 3.000 euros investigando desde casa. Para ganarlos, deberán seguir el programa y, a la vez, hacer su investigación en paralelo a través de un enlace que facilitaremos. ¡Muy atentos! ¡Nos vemos el sábado a las 22:00 horas en Antena 3!

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