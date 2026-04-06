Carlos Cuerpo responde a la 'pregunta de la exbecaria': "Nuestros jóvenes son la generación más cualificada y el Gobierno les respalda"

La pregunta parte de estudios previos con unos resultados muy negativos: los jóvenes son cada día más pobres. La brecha de riqueza entre menores de 30 y mayores de 55 no para de aumentar: un menor de 30 años ahorra de media 232 euros al año mientras que una persona mayor de 55 ahorra unos 4.570 euros anuales. Una desigualdad que no está relacionada con el tiempo que han pasado ahorrando cada grupo de edad, sino con los bajos salarios y los contratos precarios a los que se enfrentan los más jóvenes con o sin cualificación.

Frente a este contexto de creciente precariedad juvenil y desigualdad generacional, se le ha preguntado al ministro: ¿qué medidas plantea el Gobierno para reducir la pobreza entre los jóvenes?

"La generación más cualificada y la más frustrada"

Carlos Cuerpo alega que están trabajando para mejorar esta situación: "Son la generación más formada que hemos tenido nunca y tenemos que ser capaces de darles las máximas oportunidades". Recalca que el Gobierno concentra las energías en la crisis de la vivienda "es un eje principal de actuación política", incluyen además medidas específicas para jóvenes, como por ejemplo, avales para pagar la entrada a una vivienda o la creación de empleos alineados con las capacidades y cualificaciones de este grupo de edad para que no se vean obligados a buscar trabajo en otros países.

También ha marcado como clave el desarrollo a nivel regional: "Que no solo haya dos o tres grandes polos de atracción o de industrialización en España". Favorecer la industria en otros núcleos urbanos aparte de las ya grandes ciudades como Madrid o Barcelona sería una pieza clave para reducir la creciente demanda de la vivienda, equilibrar los precios y ofrecer a los jóvenes garantías laborales en sus ciudades.

El 40% de los jóvenes ahorra menos de 100 euros al mes

Sin embargo, el nuevo vicepresidente no ha respondido a la pregunta en su totalidad, que continuaba con el planteamiento de otra cuestión: ¿se subirán los salarios a los jóvenes conforme a la inflación tal y como se ha hecho con las pensiones?

Y es que, las pensiones se han revalorizado de manera anual conforme a la inflación, siendo en parte un aliciente para el incremento de esta desigualdad antes mencionada. Los más jóvenes siguen obteniendo unos salarios, que aún habiendo aumentado, se quedan anticuados frente al encarecimiento de la vida actual. ¿Con qué criterio se aumentan los sueldos para unas edades y no para otras? Una respuesta que habrá que esperar para conocer.

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