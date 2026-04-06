Carlos Cuerpo, optimista con el resultado de las próximas elecciones generales: "Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

El inicio de la Semana Santa se ha notado en el empleo. Nuestro país ha registrado 21,88 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social tras sumar 211.510 en el mejor marzo desde que hay registros. También ha descendido el número de parados un 0,9% respecto a febrero, hasta situarse en 2,42 millones de desempleados, la cifra más baja en el tercer mes del año desde 2008.

Estos datos también los ha celebrado el presidente del Gobierno. Con un breve mensaje en la red social X, Pedro Sánchez sugería el hito en la afiliación poco antes de confirmarse el dato y lo celebraba con un vídeo en el que viste la camiseta de la selección española de fútbol.

El recién vicepresidente primero Carlos Cuerpo ha detallado que estos datos son importantes y relevantes. Asimismo, considera que estos datos "son muy buenas noticias" al darse "en un contexto de empuje creciente".

"España está preparada, pero nadie está inmune ante los efectos de la guerra"

Sobre la actual guerra en Irán, Cuerpo no se muestra preocupado. Ha explicado que "la economía española está mejor preparada tanto en términos económicos como en energéticos". Ha detallado que España "creció el doble que la zona euro y esto nos permite tener una inercia positiva que nos protege ante este shock", aunque, asegura que "todo depende de la duración de ese shock".

Carlos Cuerpo ha afirmado que "la duración del conflicto es la que va a detallar el efecto final sobre la economía". Asegura que en España "hay más esfuerzo por implementar las energías renovables" y por lo tanto, no se ven tanto esa subida de precios.

Aunque Cuerpo insiste en que la labor del Gobierno es seguir "trabajando en el medio largo plazo" para evitar los altos precios, un 80% de las familias consideran que tienen dificultades para llegar a fin de mes. El vicepresidente primero ha asegurado que "hay que ser conscientes de las dificultades", pero afirma que "los datos reflejan que las familias que tienen dificultades están en mínimos".

El crecimiento del salario medio en España, Carlos Cuerpo lo achaca "a la modernización de los sectores y a la subida del salario mínimo". Detalla que ambos efectos "consiguen que el mercado del trabajo de muy buenas noticias".

"Hay un compromiso por parte del Presidente del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado"

Con el comienzo de la campaña para las elecciones andaluzas, María Jesús Montero dejó la vicepresidencia primera sin haber aprobado ni presentado los Presupuestos Generales del Estado. Sobre este tema, Cuerpo detalla que hay un compromiso para presentar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, considera que "ahora es un momento complejo teniendo la guerra en Irán" y detalla que es "imposible predecir donde estaremos a final de año".

Asimismo, detalla que ahora mismo "tenemos cuentas prorrogadas y hay que tener claro hacia dónde van los precios o el gasto público".

Sobre Yolanda Díaz: "Compartimos el objetivo final de esas medidas"

De todos los ministros, Carlos Cuerpo es el único que aprueba en el último sondeo del CIS. Tal y como detalla es importante "tener un Consejo de Ministros variado donde quepan todos los perfiles" y asegura que lo que pretende es que "las cosas vayan bien".

Pese a obtener la mejor nota en el CIS, Cuerpo ha tenido polémicas con Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo incluso llegó a tildarle de mala persona. Sobre estas declaraciones, Cuerpo considera que "comparten el objetivo final de estas medidas" y para ser capaces de conseguirlo, "hay que aterrizar propuestas que tengan un diseño colectivo".

"Tolerancia cero ante cualquier comportamiento ilícito"

Sobre el comienzo del juicio del caso mascarillas en el Supremo que involucra a su partido, Cuerpo dice sentirse indignado, pero "es importante que la tolerancia cero que tenemos que demostrar todos ante cualquier comportamiento ilícito, de paso a que actúe la justicia". Asimismo, detalla que nunca ha "tenido relación con Ábalos y asegura que no tiene su número".

"Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

Por último, sobre las próximas elecciones Cuerpo detalla que cree que el PSOE "van a ir mucho más allá del 2027" y dice ser "optimista".

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