Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista a Carlos Cuerpo

Carlos Cuerpo, optimista con el resultado de las próximas elecciones generales: "Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

El vicepresidente primero ha detallado que "la economía española está preparada" ante la actual guerra en Irán, pero destaca que "nadie es inmune ante una guerra".

Imagen de Carlos Cuerpo

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El inicio de la Semana Santa se ha notado en el empleo. Nuestro país ha registrado 21,88 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social tras sumar 211.510 en el mejor marzo desde que hay registros. También ha descendido el número de parados un 0,9% respecto a febrero, hasta situarse en 2,42 millones de desempleados, la cifra más baja en el tercer mes del año desde 2008.

Estos datos también los ha celebrado el presidente del Gobierno. Con un breve mensaje en la red social X, Pedro Sánchez sugería el hito en la afiliación poco antes de confirmarse el dato y lo celebraba con un vídeo en el que viste la camiseta de la selección española de fútbol.

El recién vicepresidente primero Carlos Cuerpo ha detallado que estos datos son importantes y relevantes. Asimismo, considera que estos datos "son muy buenas noticias" al darse "en un contexto de empuje creciente".

"España está preparada, pero nadie está inmune ante los efectos de la guerra"

Sobre la actual guerra en Irán, Cuerpo no se muestra preocupado. Ha explicado que "la economía española está mejor preparada tanto en términos económicos como en energéticos". Ha detallado que España "creció el doble que la zona euro y esto nos permite tener una inercia positiva que nos protege ante este shock", aunque, asegura que "todo depende de la duración de ese shock".

Carlos Cuerpo ha afirmado que "la duración del conflicto es la que va a detallar el efecto final sobre la economía". Asegura que en España "hay más esfuerzo por implementar las energías renovables" y por lo tanto, no se ven tanto esa subida de precios.

Aunque Cuerpo insiste en que la labor del Gobierno es seguir "trabajando en el medio largo plazo" para evitar los altos precios, un 80% de las familias consideran que tienen dificultades para llegar a fin de mes. El vicepresidente primero ha asegurado que "hay que ser conscientes de las dificultades", pero afirma que "los datos reflejan que las familias que tienen dificultades están en mínimos".

El crecimiento del salario medio en España, Carlos Cuerpo lo achaca "a la modernización de los sectores y a la subida del salario mínimo". Detalla que ambos efectos "consiguen que el mercado del trabajo de muy buenas noticias".

"Hay un compromiso por parte del Presidente del Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado"

Con el comienzo de la campaña para las elecciones andaluzas, María Jesús Montero dejó la vicepresidencia primera sin haber aprobado ni presentado los Presupuestos Generales del Estado. Sobre este tema, Cuerpo detalla que hay un compromiso para presentar los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, considera que "ahora es un momento complejo teniendo la guerra en Irán" y detalla que es "imposible predecir donde estaremos a final de año".

Asimismo, detalla que ahora mismo "tenemos cuentas prorrogadas y hay que tener claro hacia dónde van los precios o el gasto público".

Sobre Yolanda Díaz: "Compartimos el objetivo final de esas medidas"

De todos los ministros, Carlos Cuerpo es el único que aprueba en el último sondeo del CIS. Tal y como detalla es importante "tener un Consejo de Ministros variado donde quepan todos los perfiles" y asegura que lo que pretende es que "las cosas vayan bien".

Pese a obtener la mejor nota en el CIS, Cuerpo ha tenido polémicas con Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo incluso llegó a tildarle de mala persona. Sobre estas declaraciones, Cuerpo considera que "comparten el objetivo final de estas medidas" y para ser capaces de conseguirlo, "hay que aterrizar propuestas que tengan un diseño colectivo".

"Tolerancia cero ante cualquier comportamiento ilícito"

Sobre el comienzo del juicio del caso mascarillas en el Supremo que involucra a su partido, Cuerpo dice sentirse indignado, pero "es importante que la tolerancia cero que tenemos que demostrar todos ante cualquier comportamiento ilícito, de paso a que actúe la justicia". Asimismo, detalla que nunca ha "tenido relación con Ábalos y asegura que no tiene su número".

"Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

Por último, sobre las próximas elecciones Cuerpo detalla que cree que el PSOE "van a ir mucho más allá del 2027" y dice ser "optimista".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de la Universidad de Sevilla

Rafael, catedrático de ingeniería, sobre la vuelta de Orion: "El momento más crítico será a su regreso porque tienen que aguantar temperaturas muy elevadas"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen de Carlos Cuerpo

Carlos Cuerpo, optimista con el resultado de las próximas elecciones generales: "Llegaremos hasta 2027 e incluso mucho más allá"

Pablo Carbonell

El mayor deseo de Pablo Carbonell: "Estoy deseando que mi hija vuelva de Estados Unidos, me parece un país salvaje y racista"

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

“Hemos hecho mucha piña”: así ha sido el primer encuentro entre los concursantes de Tu cara me suena

Imagen de Afra Blanco y rebeca Crespo
Caso mascarillas

Rebeca Crespo, muy crítica con las últimas fotos de Ábalos en un jet privado: "La película de Torrente se queda corta comparado con esto"

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Luis Zahera será el protagonista en El Hormiguero

Broma atraco
Viral

Consiguen frenar un atraco porque se lo toman a broma: "Se había levantado un cliente bromista hacía poco y pensaba que era él"

El vídeo de las cámaras de seguridad de un bar se ha hecho viral en redes. El motivo: los camareros comenzaron a reírse de un atracador porque pensaban que se trataba de una broma.

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"
Dispuesta a todo

La petición de Cristina Castaño antes del estreno de Tu cara me suena: "Me encantaría hacer un número de humor"

La actriz tiene muchas ganas de volver a cantar sobre un escenario y viene dispuesta a enfrentarse a todo tipo de retos.

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Juan y Medio, rendido ante el equipo de Mask Singer: "No recuerdo haber estado en un espectáculo así"

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón

Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, ¿romance pasajero o relación?: "A él siempre le han llamado la atención mujeres más mayores"

Teléfono

La desesperación de saber dónde está el móvil que te robaron y no poder conseguirlo: "La policía me dijo que no podía hacer nada"

Publicidad