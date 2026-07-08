Jaume Bauzá admite la crisis turística tras el boicot de varias asociaciones radicales: "Baleares ha llegado a su límite"

Cubrirse la cara, localizar cámaras de seguridad, o vigilar si llegan las autoridades, estos son algunas de las acciones a las que llaman las asociaciones de ultraizquierda 'Arran Mallorca' y 'Menys Turisme Mes Vida', a la hora de llevar a cabo actos vandálicos contra alojamientos vacacionales y establecimientos hoteleros. Esgrimen que el turismo masivo ahoga a la población local como principal argumento.

Jaume Bauzà, consejero de Turismo del Gobierno Balear, reconoce que el archipiélago de las Islas Baleares "ha llegado a su límite" en cuanto a explotación turística se refiere. Advierte una problemática estructural de la que culpa a los ocho años de Gobierno anteriores al que pertenece él (del Partido Popular): "Fruto de una inacción de ocho años de Gobierno en el cual se permitió un crecimiento de 115.000 nuevas plazas turísticas".

"Trabajamos en un contexto de límites"

"No se da una licencia turística si no se da otra antes de baja"

Asegura también que ese crecimiento supone una cuarta parte del total y que el pasado Ejecutivo tampoco combatió la proliferación de alquiler turístico irregular. El político del PP relata las medidas adoptadas durante su gestión, entre las que destaca la lucha contra la oferta ilegal y la limitación de cruceros y vehículos, y desde el respeto a la libertad de expresión, rechaza frontalmente todo tipo de acciones violentas contra personas o bienes.

"No podemos aceptar de ninguna de las maneras que se incite, se anime, a vandalizar y atacar comercios y establecimientos turísticos", expresaba ante el comunicado de las asociaciones mencionadas.

Pone de manifiesto Bauzà ese aumento de plazas turísticas del anterior Gobierno estaba formado por el PSOE y partidos de ultraizquierda, porque este último sector sería precisamente el que pone ahora el grito en el cielo.

"Se está atacando a la actividad turística injustamente, por otros problemas que tiene nuestra sociedad, como es el acceso a la vivienda (...) Este manual de instrucciones de la 'kale borroka' turística no podemos tolerarlo"", sentencia.

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