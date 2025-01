Debate por la vivienda: ¿Por qué hay cada vez más pisos turísticos a pesar de las multas a los alquileres fraudulentos?

La ley de vivienda cada vez es más estricta con los pisos turísticos, ya que las sanciones a aquellos ilegales son muy altas. Pero, ¿son este tipo de pisos los responsables de que no haya oferta? Este es el debate del ring de vivienda de hoy, integrado por Alejandra Jacinto, abogada y socia fundadora de Centro de Asesoría y estudios sociales; y Jon Goitia, un propietario de numerosas viviendas turísticas.

La realidad es que cada vez salen menos casas al mercado del alquiler. En 2023 fueron 813.850, mientras que el año pasado casi 100.000€ menos. Además, el precio del alquiler ha subido un 11% de media. Se ha pasado de 1.005 a 1.118 euros al mes. Jon achaca estos datos a que "la gente quita las viviendas por el miedo a los cambios regulatorios, a que el inquilino deje de pagar, y por limitación de las normas". Es decir, en su opinión, la ley de vivienda ha sido "muy negativa y no solo no ha solucionado el problema, sino quelo ha agravado al dar todas las bondades normativas al inquilino".

Alejandra no coincide en absoluto con su oponente. Para ella "el problema es de falta de regulación y de régimen sancionador que persiga el fraude y la detracción del mercado de alquiler residencial". Cree que, lejos de destinarse a un uso social, las viviendas se derivan al alquiler turístico, y "de forma muy fraudulenta, en muchos casos. Yo estoy convencida de que con una regulación eficaz, van a bajar los precios".

¿Volvería Jon al alquiler tradicional?

Actualmente, las propiedades que posee Jon las destina al alquiler turístico. Y lo tiene claro: "No volvería al alquiler tradicional". Aunque, su modelo cambió recientemente: "Yo no tenía ninguna vivienda turística antes de 2022, y ahora lo tengo todo en vivienda turística", confiesa. "Porque es mucho más rentable especular", le reprocha Alejandra.

Al dardo de Alejandra, Jon argumenta que hace todo lo contrario: "Yo compraba locales, los transformaba en viviendas y los vendía. Donde había locales cerrados, yo hacía nuevas viviendas". Sin embargo, desde hace un tiempo decidió rentarlas puesto que "ya no se vendían porque la gente joven cada vez gana menos. Y los que las querían comprar dejaron de hacerlo. Ya no les encajaba este juego normativo. Cada vez los tenía que vender más baratos".

Alquiler turístico vs alquiler residencial

En cuanto a las multas por tener viviendas turísticas ilegales, el multipropietario opina que "ahora los que las tenían ilegales, las están vendiendo como vivienda convencional, porque nadie puede soportar el riesgo de las multas actuales, que son 30.000 euros si te pillan". A pesar de eso, la abogada apunta que "las viviendas no están volviendo al alquiler residencial. En Madrid sigue habiendo 13.000 viviendas ilegales de alquiler turístico". Eso sí, la realidad es que los precios siguen subiendo.

Además, Alejandra destaca otro inconveniente de los pisos turísticos: los conflictos en las comunidades de vecinos. "Estoy harta de ver el impacto negativo que provocan esas viviendas turísticas en muchas comunidades". Jon tiene todas las licencias de sus pisos turísticos en regla, algo que reconoce que le viene muy bien: "Si me quitan al 90% de la competencia, imagínate cómo va a funcionar mi negocio. Como arquitecto me viene fatal porque ya no va a haber nuevos proyectos, pero como inversor me viene excelente".

La actual crisis de vivienda no parece tener una pronta solución y continúan las incógnitas sobre la evolución del mercado, los precios y las medidas políticas.

