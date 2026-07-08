Juan Bravo (PP): "El ministro Óscar Puente es de las peores personas que están ahora mismo en política"

El vicesecretario de Hacienda del PP Juan Bravo ha analizado las declaraciones de Donald Trump desde la cumbre de la OTAN de Ankara (Turquía) en las que arremete duramente contra España. Acusa al país de no contribuir al presupuesto comercial de la Alianza y anuncia que EEUU romperá todo tipo de relación comercial con España.

"Entre los españoles y Trump, los españoles siempre", señala . Pone en valor "la cantidad de empresas españolas que están en EEUU aportando muchísimo y a las americanas que están aquí que son bien recibidas". "Hay que analizar por qué en la preparatoria de la reunión de la ONU España no fue invitada. Hemos dejado de tener relevancia a nivel internacional independientemente de lo que diga Trump", lamenta. Cree que la presencia de empresas americanas en EEUU hace que la realidad económica esté por encima de esas frases grandilocuentes que quieren hacer para atacar a España.

"Nos debemos creer el peso que tenemos. España tiene un peso específico"

"Somos parte de la Unión Europea y nos tenemos que creer la fuerza que tenemos. España debe jugar un peso específico. Lo tenemos que poner y aislarnos un poco de esto. El resto de países a España no la consideran", destaca. No entiende por qué cuando se reúnen los países para preparar la Cumbre España no esté. "Somos Europa y tenemos que ir de la mano y cumplir lo que piden las empresas. Tenemos que ser más Europa". Sobre los ataques de Trump a Giorgia Meloni, la define como "una socia importante". "Tenemos que defender a Italia y a su presidenta".

Guerra política por el absentismo laboral

El absentismo laboral se ha convertido en el nuevo campo de batalla entre el Gobierno y la oposición. Feijóo califica el absentismo laboral de "cáncer mientras que Pedro Sánchez le ha afeado que use ese término. Insiste Juan Bravo en que la abstención laboral es "un grave problema para la economía". Aporta datos de lo que supone para las arcas laborales el coste de las bajas: en 2028 el coste era de 14.000 millones y al cierre del año 2025 eran 33.000 millones de euros. Una cifra que explica que supone la mitad del presupuesto de Educación.

El ministro Óscar Puente respondía en redes sociales a las palabras de Feijóo diciéndole que se había "pirado" casi el 60% de las votaciones en el Congreso de los diputados. Juan Bravo señala que hace tiempo que prefiere no hablar de él porque es "de las peores personas que están ahora mismo en la política".

"Feijóo ya solucionó el problema de las bajas en Correos"

Afirma que existe un problema real con las bajas y que los lunes hay el doble de bajas que los viernes. "Hay que cuidar a quienes están enfermos y de baja y a los que van a trabajar y tienen que suplir esas bajas". Recuerda que cuando Feijóo estuvo en Correos había un 80% de absentismo y consiguió reducirlo al 4% con distintos acuerdos.

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