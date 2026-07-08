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AVE
Vídeo | Un rayo cae sobre un AVE cerca de Zaragoza: "Hemos pasado bastante miedo"
Los pasajeros estuvieron más de cuatro horas atrapados en el tren, sin agua y con temperaturas extremas: "No sabíamos qué estaba sucediendo y nadie nos decía nada".
Susto en un AVE que viajaba de Pamplona a Madrid tras el impacto de un rayo este martes. El tren se vio obligado a parar y los pasajeros estuvieron más de cuatro horas dentro de los convoyes.
Algunos de estos pasajeros denuncian que no recibieron apenas información sobre lo sucedido y que no fueron informados de la caída del rayo hasta que apareció un trabajador de Renfe.
"Hemos pasado bastante miedo"
"Al principio hemos pasado bastante miedo porque no sabíamos lo que estaba sucediendo, nadie nos decía absolutamente nada hasta que ha venido un chico de Renfe y nos ha explicado que ha caído un rayo y que iba a venir otro tren a buscarnos. Esto a las 18:15h de la tarde, ahora son las 22:30h y seguimos aquí esperando", denuncia una de las pasajeras afectadas por la incidencia.
"Sin luz, sin agua fría, los baños atascados...", asegura otro de los pasajeros de un tren en el que se llegaron a dar 42 grados: "Iba sin aire acondicionado, hacía muchísimo calor".
Finalmente, aunque con retraso, los pasajeros pudieron llegar a su destino: "Un trayecto que normalmente es de dos horas y cuarto al final han sido siete horas".Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.