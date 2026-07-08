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Trump ordena suspender "todo el comercio" con España: "Es una causa perdida, son mala gente"

El presidente norteamericano vuelve a cargar contra España por el gasto en Defensa desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, Turquía: "No pagan, no quiero saber nada de España".

Donald Trump

Trump ordena suspender "todo el comercio" con España: "Es un socio terrible, una causa perdida" | Antena 3 Noticias

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Donald Trump ha vuelto a cargar este miércoles contra España por negarse a elevar al 5% del PIB el gasto en Defensa. El presidente de Estados Unidos se ha referido a España como "un aliado terrible" y "una causa perdida" desde Ankara, Turquía, donde se celebra una nueva cumbre de la OTAN.

"España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas", ha dicho este miércoles Donald Trump.

Trump pide cortar el comercio de inmediato con España porque, según él, "no tiene remedio y son mala gente". "Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", ha asegurado.

El presidente de EEUU ha afirmado que hay un grupo de aliados que "se muestran hostiles", destacando el caso de España "en particular" en una cumbre de la OTAN a la que ha acudido Pedro Sánchez para defender su negativa a incrementar el gasto en materia de Defensa.

El Gobierno, "tranquilo"

Desde el Ejecutivo aseguran que reciben las nuevas amenazas de Trump con "tranquilidad y normalidad" y que España mantiene una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos.

Destacan además que la Unión Europea es una unión comercial y que no se puede singularizar a ningún estado miembro.

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