Boticaria García explica qué hacer para acabar con el hinchazón en verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es normal que nuestro cuerpo cambie. Uno de los efectos más comunes es la hinchazón de piernas, manos y pies. Esto ocurre porque el calor hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que se conoce como vasodilatación, lo que dificulta el retorno de la sangre y favorece la acumulación de líquidos.

Boticaria García explica cómo podemos aliviar esta hinchazón con algunos pasos muy sencillos. El primero es activar el llamado "segundo corazón", que son los gemelos. Para ello, recomienda hacer ejercicios que trabajen esta zona, como ponerse de puntillas y bajar varias veces seguidas.

Otro consejo es terminar la ducha con agua fría en las piernas para ayudar a que las válvulas de las venas funcionen mejor. También es recomendable darse un masaje siempre en sentido ascendente, desde los tobillos hacia las rodillas, para favorecer la circulación.

Si se hinchan las manos, hay varios ejercicios muy útiles. Uno consiste en abrir y cerrar las manos como si hiciéramos la señal del intermitente. También ayuda abrir los dedos como un abanico o tocar cada dedo con el pulgar, como si estuviéramos tocando el piano.

Y si un anillo se queda atascado por la hinchazón, lo mejor es levantar la mano durante unos minutos y aplicar hielo envuelto en un paño o algún producto frío. Después, hay que girar el anillo poco a poco, como si lo desenroscáramos. Es importante no intentar sacarlo tirando directamente, ya que eso solo hará que cueste más.

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