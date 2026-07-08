Investigan el asesinato de una madre y su hija tras el incendio en una vivienda de Mijas

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 61 años y su hija de 31. Sus cadáveres han sido hallados la madrugada de este miércoles en una vivienda en Mijas (Málaga) en la que se ha producido un incendio.

El servicio de Emergencias 112 ha recibido a las 2:15 horas un aviso de que salían llamas y humo en un piso en la calle Tulipán de Las Lagunas de Mijas, según ha informado el centro de control. Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Mijas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil y la Policía Local.

Sus cuerpos fueron localizados tras sofocar las llamas en el inmueble. Tras el levantamiento de los cadáveres, los agentes han confirmado, tras la correspondiente inspección ocular, que se trata de dos muertes violentas y no se descarta ninguna hipótesis.

Primero fueron asesinadas y luego se provocó el incendio

Ambos cuerpos presentan lesiones que podría ser compatibles con un doble asesinato y los indicios apuntan a que primero habrían sido asesinadas y luego el autor prendió fuego a la vivienda.

Los cadáveres de las víctimas serán trasladados al Instituto Anatómico Forense de Málaga para aclarar las causas de las muertes, tanto la de la madre como la de la hija.

Por el momento, no hay detenidos. Únicamente ha trascendido que la pareja de una de las víctimas tenia antecedentes, del año 2013, por maltrato en una relación anterior.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.