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El 'hachazo' de Donald Trump a España en la Cumbre de la OTAN: "Es un discurso temerario y fruto de un calentón"

El presidente de EEUU Donald Trump ha arremetido duramente contra España en la cumbre de la OTAN que se está celebrando en Ankara y ha anunciado que rompe cualquier tipo de relación comercial con el país.

Rubén Amón en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
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La presencia de Donald Trump en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía) prometía ser el centro de esta reunión europea y no ha defraudado. El presidente de EEUU ha sido muy crítico con la posición de España. No ha hecho falta que ningún medio de comunicación le preguntara para decir que somos "un socio terrible de la OTAN". Mantiene que EEUU tiene previsto romper las relaciones comerciales con España y el contacto directo.

"Lo que ha dicho Trump es una bravuconada de poco contenido"

El periodista Rubén Amón ha dicho en 'Espejo Público' que Trump tenía la estrategia de ignorar la presencia de España durante la primera jornada de la Cumbre para "cargar las balas y dispararlas hoy todas juntas". Cree que sus declaraciones son una "bravuconada de poco contenido" que perjudica a los intereses de EEUU. "Es un discurso temerario, un calentón y no se va a concretar en nada". "Está perdiendo prestigio y no nos lo tomamos ni en serio".

Señala Rosa Belmonte, colaboradora de 'Espejo Público' , que Vox incluso ha retirado públicamente su apoyo a Trump después de ver cómo se mete con su amiga Giorgia Meloni. "Sánchez juega con dos barajas: el 'no' a la guerra que le viene muy bien y le da la consideración de superhéroe fue de España y luego el aumento en 24.000 millones de euros del gasto militar". Pone sobre la mesa que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno español que más gasto militar ha hecho en su gestión. "Eso se le olvida a Trump", añade.

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