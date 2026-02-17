Carlos Alsina, sobre lo últimos movimientos de PP y Vox: "Me resulta embarazoso"

El panorama que queda tras los últimos comicios autonómicos invita a pensar en que los pactos entre PP y Vox son cuestión de tiempo, dada la improbable abstención del PSOE en las investiduras, declarada además por fuentes socialistas, aunque aclamada por históricos del partido.

María Guardiola, cabeza de listas del Partido Popular en Extremadura busca repetir como presidenta. Ahora en funciones a la espera de un pacto, la del PP está protagonizando unos giros en su discurso que no dejan indiferente al periodista Carlos Alsina:

"No es que de pasos, es que da pasos arrodillada, a mi me resulta un poco embarazoso", expresaba Alsina, cuyo análisis pasaba por recordar la evolución del discurso de Guardiola, que rechazaba "plegarse Vox" hace no tanto tiempo: "Verla en esta actitud un tanto mendicante...".

"Abascal está ridiculizando a Guardiola"

La impresión que compartían Susanna Griso y Carlos Alsina era la de un aparente "castigo" del líder de Vox a la política extremeña por sus declaraciones pasadas, pese a que ahora ella haya llegado a afirmar que comparte el feminismo de la formación con la que pretende llegar a un acuerdo.

"Si yo fuera Guardiola intentaría no ser ridiculizada", decía Carlos, que hacía una invitación a mantenerse fiel a los principios defendidos durante toda una trayectoria, "más allá de que en Génova parezca bien o mal".

Y es que a las exigencias de Vox, sobre Guardiola han caído presiones desde su propia formación pidiéndole "menos ruido y más trabajo serio" en pro de un avance en las negociaciones. Lo hacía la vicesecretaria general, Carmen Fúnez, que trasladaba así la incomodidad de la dirección nacional del PP.

Alsina y Griso ponían sobre la mesa las diferencias entre la situación de Extremadura y la de Aragón y cuestionaban si Vox terminará poniendo como condición ineludible la sustitución de la candidata del PP: "Entonces tendrá que decidir si se pliega ya del todo".

"Yo le diría: ¡Céntrese Guardiola, céntrese! Pero es que si se centra, pierde...", bromeaba por último el periodista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.