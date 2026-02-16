Génova pide "menos ruido y más trabajo serio" a Guardiola en plena negociación con Vox tras sus bandazos sobre el feminismo

La negociación entre el PP y Vox para formar gobierno en Extremadura vuelve a tensarse. Mientras la dirección general del Partido Popular trata de encauzar un acuerdo que evite la repetición electoral, las declaraciones públicas de María Guardiola han generado malestar en Génova, que le ha pedido abiertamente más discreción.

Solo tres días después de las elecciones de 2023, Guardiola situaba el feminismo como línea roja: "Eso no está en cuestión ni lo va a estar nunca". Incluso fue más allá: "Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista".

Sin embargo, tras semanas de presión y negociación después de las elecciones de diciembre de 2025, ahora el tono ha cambiado. Este mismo lunes ha asegurado que está "convencida" de que el feminismo que ella defiende es "el mismo que defiende Vox", y ha insistido en que "un feminismo real no puede ser un escollo" en las conversaciones. Un giro que no ha pasado desapercibido ni dentro ni fuera de su partido, pues en plena campaña, estas fueron sus palabras: "Ese tufo machista del señor Abascal se lo podría quedar en su casa".

Vox ironiza y el PP marca distancias

Desde Vox han reaccionado con ironía ante la evolución del discurso de la presidenta extremeña en funciones. Su portavoz, José Antonio Fúster, así lo ha resumido: "Parece que hay tantas Guardiolas como Partidos Populares". Durante la campaña, Guardiola mantuvo un enfrentamiento con el partido de Santiago Abascal: "Lo que no puede ser es que el PP tenga que travestirse de Vox", llegó a afirmar.

También señaló diferencias en inmigración e igualdad y deslizó que a Abascal "no le debe gustar que haya mujeres que lideremos y lo hagamos con firmeza". Ahora, en plena negociación, el mensaje es otro: "Quiero que sea mi socio de gobierno, nos unen muchas más cosas de las que nos separan".

La dirección nacional del PP no oculta su incomodidad. La vicesecretaria general, Carmen Fúnez, ha lanzado un mensaje directo: "Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa". Y añade: "Hay que hacer menos ruido en los medios y trabajar más en el ámbito de las mesas de negociación con discreción". Fúnez también ha matizado la cuestión ideológica: "Creo en un feminismo sin ningún tipo de etiquetas".

Feijóo quiere acuerdo, pero con control

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había advertido que no permitirá acuerdos que no avale personalmente. "No va a haber acuerdos de gobierno en ninguna comunidad autónoma si yo no estoy de acuerdo", aseguró recientemente.

Mientras tanto, otros barones populares también marcan perfil propio. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha recordado que existen "bastantes diferencias con los planteamientos de Vox".

