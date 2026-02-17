Mejores momentos | 16 de febrero
Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”
Él no tiene miedo a nada, ni siquiera a la furia de su familia. Ha ido a buscar a Zerrin a la salida de sus clases para dejarle claro que lo suyo va muy en serio, aunque ella muera de miedo por lo que pueda pasar si los descubren.
Kaya ha decidido que ya es hora de dejar de esconderse. Al terminar las clases, ha aparecido con su coche para recoger a Zerrin, pero ella, en lugar de alegrarse, se ha puesto de lo más nerviosa. Su prima sabe que en la familia Albora los amores prohibidos se pagan caros y teme que Kaya solo quiera marcar territorio: “Quieres que todo el mundo crea que somos novios”, le ha dicho con angustia.
Pero Kaya, que está perdidamente enamorado, no ha dado su brazo a torcer. Mientras conducía hacia la mansión, le ha asegurado que no piensa dejar que nadie se le acerque y que sus tíos tendrán que terminar aceptando que se quieren. Zerrin, desesperada al ver que se acercaban a casa y que su madre podía verlos, le ha suplicado que parara el coche: “¿Por qué me haces esto?”
Al final, Kaya ha frenado, pero solo para decirle las palabras que Zerrin más necesitaba y temía escuchar. Le ha jurado que luchará por ellos y que no permitirá que su historia termine como la de sus primos Sahin y Nare. Kaya está dispuesto a todo, pero ella sigue muerta de miedo.
