Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Kaya ha decidido que ya es hora de dejar de esconderse. Al terminar las clases, ha aparecido con su coche para recoger a Zerrin, pero ella, en lugar de alegrarse, se ha puesto de lo más nerviosa. Su prima sabe que en la familia Albora los amores prohibidos se pagan caros y teme que Kaya solo quiera marcar territorio: “Quieres que todo el mundo crea que somos novios”, le ha dicho con angustia.

Pero Kaya, que está perdidamente enamorado, no ha dado su brazo a torcer. Mientras conducía hacia la mansión, le ha asegurado que no piensa dejar que nadie se le acerque y que sus tíos tendrán que terminar aceptando que se quieren. Zerrin, desesperada al ver que se acercaban a casa y que su madre podía verlos, le ha suplicado que parara el coche: “¿Por qué me haces esto?”

Al final, Kaya ha frenado, pero solo para decirle las palabras que Zerrin más necesitaba y temía escuchar. Le ha jurado que luchará por ellos y que no permitirá que su historia termine como la de sus primos Sahin y Nare. Kaya está dispuesto a todo, pero ella sigue muerta de miedo.