Mejores momentos | 16 de febrero

Kaya y Zerrin, un amor a escondidas: “No voy a permitir que acabemos como Sahin y Nare”

Él no tiene miedo a nada, ni siquiera a la furia de su familia. Ha ido a buscar a Zerrin a la salida de sus clases para dejarle claro que lo suyo va muy en serio, aunque ella muera de miedo por lo que pueda pasar si los descubren.

Kaya ha decidido que ya es hora de dejar de esconderse. Al terminar las clases, ha aparecido con su coche para recoger a Zerrin, pero ella, en lugar de alegrarse, se ha puesto de lo más nerviosa. Su prima sabe que en la familia Albora los amores prohibidos se pagan caros y teme que Kaya solo quiera marcar territorio: “Quieres que todo el mundo crea que somos novios”, le ha dicho con angustia.

Pero Kaya, que está perdidamente enamorado, no ha dado su brazo a torcer. Mientras conducía hacia la mansión, le ha asegurado que no piensa dejar que nadie se le acerque y que sus tíos tendrán que terminar aceptando que se quieren. Zerrin, desesperada al ver que se acercaban a casa y que su madre podía verlos, le ha suplicado que parara el coche: “¿Por qué me haces esto?”

Al final, Kaya ha frenado, pero solo para decirle las palabras que Zerrin más necesitaba y temía escuchar. Le ha jurado que luchará por ellos y que no permitirá que su historia termine como la de sus primos Sahin y Nare. Kaya está dispuesto a todo, pero ella sigue muerta de miedo.

“Tenía un sueño abandonado y quiero cumplirlo”: Bahar recuerda de dónde viene su ilusión por montar su propia clínica

Nevra entra en pánico cuando Bahar comunica su nuevo proyecto profesional: "He hipotecado la casa"

¿Crisis matrimonial? La convivencia hace mella en la relación de Uras y Maral

Renacer 16 de febrero

"No estaba preparada para el amor": Bahar imagina qué habría pasado con Evren si no se hubiese marchado

Alya acaba de descubrir que el hombre con el que vivió años era un completo desconocido. En un encuentro cargado de dolor frente a la tumba de su marido, Cihan le ha contado la verdad que Boran se llevó a la tumba: su huida a Canadá fue para escapar de una venganza de sangre.

Alya ha logrado salvar a Izzet de una muerte segura en un campo de minas. La familia Albora no tiene límites y ha usado la vida del abogado para darle una lección de terror a la viuda de Boran.

