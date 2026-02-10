María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox

Todavía con la resaca electoral de Aragón hay que mirar a Extremadura donde las pasadas elecciones dejaron un escenario similar. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola sigue sin tener el apoyo de Vox, pero va a ser propuesta para seguir al frente del gobierno autonómico. La fecha límite para celebrar el pleno de investidura es el 3 de marzo.

El titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, finaliza con la hipotética candidata la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. El reglamento de la Cámara legislativa fija que la Presidencia tiene la obligación de proponer un candidato o candidata, con independencia de si dicha persona tiene o no los apoyos necesarios de cara al pleno de investidura.

En las pasadas elecciones el PP de Guardiola mejoró el resultado con un escaño más y fue la ganadora, pero el resultado no es suficiente para gobernar. Necesita el apoyo de Vox que firmó en las urnas 11 escaños (seis más que en 2023). Tras la propuesta, Naharro debe convocar el pleno para el debate de proclamación en el que se necesita mayoría absoluta, por lo que el PP y Vox tendrían hasta ese día para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad.

