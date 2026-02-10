Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Aragón
Madrid
Barcelona
España

Gobierno Extremadura

María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox

La ganadora de las elecciones cierra hoy la ronda de contactos con el titular de la Asamblea regional.

María Guardiola, líder del PP en Extremadura

María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox | EFE

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

Todavía con la resaca electoral de Aragón hay que mirar a Extremadura donde las pasadas elecciones dejaron un escenario similar. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola sigue sin tener el apoyo de Vox, pero va a ser propuesta para seguir al frente del gobierno autonómico. La fecha límite para celebrar el pleno de investidura es el 3 de marzo.

El titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, finaliza con la hipotética candidata la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. El reglamento de la Cámara legislativa fija que la Presidencia tiene la obligación de proponer un candidato o candidata, con independencia de si dicha persona tiene o no los apoyos necesarios de cara al pleno de investidura.

En las pasadas elecciones el PP de Guardiola mejoró el resultado con un escaño más y fue la ganadora, pero el resultado no es suficiente para gobernar. Necesita el apoyo de Vox que firmó en las urnas 11 escaños (seis más que en 2023). Tras la propuesta, Naharro debe convocar el pleno para el debate de proclamación en el que se necesita mayoría absoluta, por lo que el PP y Vox tendrían hasta ese día para buscar un posible acuerdo de gobernabilidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Ferraz evita la autocrítica tras el desplome del PSOE en Aragón y señala al PP por el auge de Vox

Ferraz

Publicidad

España

María Guardiola, líder del PP en Extremadura

María Guardiola será propuesta como candidata a presidenta de Extremadura pese a no tener aún el apoyo de Vox

El PP pregunta "a cambio de qué" o de "cuánto" entrega Ábalos su escaño: "con Pedro Sánchez nada es a cambio de nada"

El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y acogerse a la jubilación

Careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca

Cuenca defiende que el mensaje a Pradas sobre no confinar durante la Dana fue "una reflexión, no una orden"

Elon Musk y Sánchez
Elecciones Aragón

Elon Musk vuelve a cargar contra Sánchez tras los resultados electorales en Aragón

Gabriel Rufián, durante una intervención en el Congreso
Frente de Izquierdas

Rufián comenzará una serie de encuentros para movilizar un frente de izquierdas: "Lo que viene no se para con siglas"

Ferraz
Reacción Ferraz

Ferraz evita la autocrítica tras el desplome del PSOE en Aragón y señala al PP por el auge de Vox

La dirección socialista cierra filas con Pilar Alegría tras el peor resultado histórico del partido y atribuye la debacle a factores externos.

Abascal tiende la mano a Azcón para pactar en Aragón, pero insiste en que el PP dé un giro a sus políticas
Elecciones en Aragón

Vox, el gran beneficiado de los adelantos electorales: "No os vamos a defraudar"

El partido presidido por Santiago Abascal defiende haber presentado "un proyecto claro" y cree que los aragoneses han premiado "la coherencia y el sentido común".

Imputados dos exdirectores de la Guardia Civil y la exdirectora del CNI por el 'caso Pegasus'

Imputados por primera vez dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'

Feijóo en la Junta Directiva Nacional del PP

Feijóo celebra la victoria del PP en Aragón: "La gente le ha dicho a Sánchez que ya basta"

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

La Fiscalía pide la absolución de Errejón al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por Mouliáa

Publicidad