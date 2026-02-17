El duro relato de un testigo del incendio de Manlleu: "Los médicos han llegado tarde y las víctimas muriendo en la calle"

Los vecinos dieron la voz de alarma cuando se percataron del incendio. Fueron quienes desalojaron el bloque -sin saber que en el trastero se encontraban los chicos- y atendieron en primer lugar a las víctimas, pero no pudieron hacer nada por salvar a los jóvenes, que fallecieron asfixiados a consecuencia de la inhalación de gases. El fuego se inició en el trastero situado en el ático de un edificio, donde los chicos se refugiaban habitualmente del frío y donde terminaron perdiendo la vida a consecuencia de la inhalación del denso y tóxico humo que se formó. Otros cuatro menores sí lograron escapar con vida.

Varios familiares han denunciado ante los medios de comunicación la demora de los servicios de emergencias, que cuando llegaron solo pudieron certificar los fallecimientos de los chicos cuyas edades están comprendidas entre los 13 y los 18 años.

"¿Dónde están los médicos? Que llegan tarde... Todos han llegado tarde y las víctimas muriendo en la calle", lamentaba uno de ellos.

El portavoz sindical de los Mossos de'Esquadra, Toni Castejón, por su parte valoraba que en una tragedia como esta cada minuto parece una eternidad para quien aguarda la llegada de ayuda urgente.

