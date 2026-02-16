Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Conócela!

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Gabriel se quedará sin palabras al reencontrase con Beatriz, su mujer, a la que abandonó en México en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Publicidad

Los secretos de Gabriel no cesan, el último irá acompañado de un inesperado reencuentro. Beatriz llegará a Toledo para la lectura del testamento de su suegra, pero lo que no se podía imaginar es que iba a reencontrarse con su marido a quien daba por desaparecido.

El director de la fábrica se reencuentra con más fantasmas de su pasado y este amenaza con revolucionarlo todo.

Beatriz y Gabriel se casaron muy enamorados y con un gran futuroi juntos por delante, pero un viaje a Canarias lo cambió todo. Gabriel no regresó junto a su mujer y ella creyó que le había abandonado.

Ahora sus caminos volverán a cruzarse y Beatriz se quedará en shock al descubrir que Gabriel ha vuelto a casarse y que tiene un hijo con Begoña.

Convencida de que Begoña le ha quitado su vida soñada, la mujer de Gabriel tendrá un plan para recuperar su posición y con astucia buscará chantajear a Gabriel para su propio beneficio. ¿Que pasará?

Xenia Tostado
Xenia Tostado | Manu Fiestas

Xenia Tostado es Beatriz

Xenia Tostado es otra de las nuevas incorporaciones en la nueva temporada de Sueños de libertad. La actriz se mete en la piel Beatriz Lejena en la serie más vista de la televisión, un personaje que no va a dejar indiferente a nadie.

La intéprete nació en Barcelona y ostenta una larga trayectoria en el mundo de la interpretación. Tiene una amplia trayectoria destacando sus trabajos en varias series de Antena 3.

Sus proyectos en Antena 3

Xenia Tostado formó parte de Amar es para siempre, la serie que ya es historia de la televisión y que forma parte de nuestra memoria. En esta serie de Antena 3, protagonizada por Itziar Miranda y Manu Baqueiro, la actriz dio vida a Lourdes Maldonado, una mujer de clase alta que llegó en busca de Bonilla para agradecer algo que el detective hizo por ella un tiempo atrás.

Xenia Tostado es Lourdes Maldonado
Xenia Tostado es Lourdes Maldonado | antena3.com

Participó en la conocida serie Bandolera, ambientada en el siglo XIX dando vida a Lupe, una chica lista y guapa, que huye de un trágico pasado donde tuvo que matar al hombre que la traicionó y la llevó a la ruina.

El Chato y Lupe

También formó parte del elenco de La cocinera de Castamar junto a María Hervás o Maxi Iglesias entre otros. En la ficción, dio vida a Doña Alba, la esposa de Don Diego. Una mujer inteligente, segura de sí misma y de una belleza extraordinaria. Todo el mundo que se acercaba a ella caía rendido bajo su hechizo.

Doña Alba, la mujer que rompió el corazón de Don Enrique de Arcona

Ambas series las puedes disfrutar en atresplayer junto a su nueva aparición en Sueños de libertad. ¡No podemos tener más ganas de descubrir a Beatriz Lejena!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Marina Guerola, Entre Tierras

Marina Guerola nos habla de su personaje en Entre Tierras: "Manuela es impulsiva y apasionada"

Begoña

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña volverá a cerrarle la puerta a Andrés

Luz
Resumen

Capítulo 499 de Sueños de libertad; 16 de febrero: Luz le promete a Begoña estar siempre en su vida

Gabriel
Capítulo 499

Nuevo enfrentamiento entre Gabriel y Andrés: "¡El único de la Reina que voy a quedar aquí soy yo!"

Mabel
Capítulo 499

Mabel convence a Salva para que le deje trabajar en la cantina: “Reconozco que se te da bien el trato con el público"

Salva da su brazo a torcer y se empieza a plantear la incorporación de Mabel como nueva camarera de la cantina.

Luis
Capítulo 499

Luis le venderá sus acciones de Perfumerías de la Reina a Damián... ¡Digna hará de intermediaria!

Antes de la repentina marcha, Luis quiere dejar atados todos los cabos posibles y eso incluye la gestión de las acciones de la fábrica.

Tasio

Carmen acepta vivir en casa de los de la Reina: “Voy a darle una oportunidad a este nuevo capítulo de nuestra vida”

Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Así quedó todo en el estreno de En Tierra lejana: Alya descubre la cara más oscura de los Albora: armas, odio y una guerra que acaba de empezar

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

Esta noche en Renacer: 64 días después de la marcha de Evren, Bahar sueña con abrir su propio negocio

Publicidad