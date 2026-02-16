Xenia Tostado es Beatriz, la mujer de Gabriel en Sueños de libertad

Los secretos de Gabriel no cesan, el último irá acompañado de un inesperado reencuentro. Beatriz llegará a Toledo para la lectura del testamento de su suegra, pero lo que no se podía imaginar es que iba a reencontrarse con su marido a quien daba por desaparecido.

El director de la fábrica se reencuentra con más fantasmas de su pasado y este amenaza con revolucionarlo todo.

Beatriz y Gabriel se casaron muy enamorados y con un gran futuroi juntos por delante, pero un viaje a Canarias lo cambió todo. Gabriel no regresó junto a su mujer y ella creyó que le había abandonado.

Ahora sus caminos volverán a cruzarse y Beatriz se quedará en shock al descubrir que Gabriel ha vuelto a casarse y que tiene un hijo con Begoña.

Convencida de que Begoña le ha quitado su vida soñada, la mujer de Gabriel tendrá un plan para recuperar su posición y con astucia buscará chantajear a Gabriel para su propio beneficio. ¿Que pasará?

Xenia Tostado | Manu Fiestas

Xenia Tostado es Beatriz

Xenia Tostado es otra de las nuevas incorporaciones en la nueva temporada de Sueños de libertad. La actriz se mete en la piel Beatriz Lejena en la serie más vista de la televisión, un personaje que no va a dejar indiferente a nadie.

La intéprete nació en Barcelona y ostenta una larga trayectoria en el mundo de la interpretación. Tiene una amplia trayectoria destacando sus trabajos en varias series de Antena 3.

Sus proyectos en Antena 3

Xenia Tostado formó parte de Amar es para siempre, la serie que ya es historia de la televisión y que forma parte de nuestra memoria. En esta serie de Antena 3, protagonizada por Itziar Miranda y Manu Baqueiro, la actriz dio vida a Lourdes Maldonado, una mujer de clase alta que llegó en busca de Bonilla para agradecer algo que el detective hizo por ella un tiempo atrás.

Xenia Tostado es Lourdes Maldonado | antena3.com

Participó en la conocida serie Bandolera, ambientada en el siglo XIX dando vida a Lupe, una chica lista y guapa, que huye de un trágico pasado donde tuvo que matar al hombre que la traicionó y la llevó a la ruina.

También formó parte del elenco de La cocinera de Castamar junto a María Hervás o Maxi Iglesias entre otros. En la ficción, dio vida a Doña Alba, la esposa de Don Diego. Una mujer inteligente, segura de sí misma y de una belleza extraordinaria. Todo el mundo que se acercaba a ella caía rendido bajo su hechizo.

Ambas series las puedes disfrutar en atresplayer junto a su nueva aparición en Sueños de libertad. ¡No podemos tener más ganas de descubrir a Beatriz Lejena!