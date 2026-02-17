Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, ¿ruptura definitiva?: "No es la primera vez que tienen un arrebato de este tipo"

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores fueron una de las últimas parejas confirmadas del año. Su relación salía a la luz en diciembre del 2025 y hace apenas 12 días, la actriz le felicitaba en sus redes con unas fotos en las que se mostraban cómplices y besándose.

Sin embargo, las redes de Blanca hacen saltar las alarmas al borrar todas las publicaciones que compartía con Quique. Algo que da que pensar que la pareja podría haber roto su relación.

"Esta es una relación en la que no es la primera vez que hay un arrebato", advierte Lorena Vázquez. Blanca Romero ya ha dejado de seguir a Quique o ha borrado varias de sus fotos con anterioridad, aunque esta vez es diferente: la actriz ha eliminado todo tipo de rastro de su relación.

Nuestro colaborador Nacho Gay sostiene que quizás ha habido un choque de personalidades. "A él no le gusta la exposición publica y a ella no le gustaban ciertos comportamientos de él", señala. ¿Será este el final de la relación de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores?