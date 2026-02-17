Antena3
El sábado a las 22:00 horas

"Cuando te juegas un millón, todo el mundo cree en los milagros"

Los concursantes esperan que suceda algo asombroso a la hora de responder a su pregunta en Atrapa un millón, no te lo pierdas, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Disfruta del nuevo programa de Atrapa un millón.

Carmen Pardo
Publicado:

Manel Fuentes lanza la pregunta sobre un río español a los concursantes, tienen que elegir entre Pecado o Milagro.

"Vamos al Milagro" han dicho los concursantes. Manel Fuentes va a resolver la respuesta, ¿se cumplirá el deseo de los concursantes al creer en los milagros?

No te pierdas el nuevo programa de Atrapa un millón, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

