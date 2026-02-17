Antena3
Tensión inmobiliaria en Alzira

Dormir en la calle durante días para acceder a un piso de protección oficial en Valencia: "Queremos algo que podamos pagar"

Cientos de personas se han echado a la calle en Alzira para poder acceder a un piso de protección oficial ante la crisis de la vivienda. "Quiero algo que pueda pagar", es la petición de muchos vecinos.

Al raso para conseguir vivienda.

Laura Simón
En Alzira (Valencia) las inmediaciones de una agencia inmobiliaria se han convertido en un área de peregrinación de quienes están desesperados por acceder a una vivienda. La agencia ofrece pisos de protección oficial por orden de llegada a quienes se personen físicamente en el establecimiento. La crisis para poder acceder a una casa propia es tal que hay quienes no han dudado en pasar hasta 3 días al raso para asegurarse su sitio haciendo noche en una silla en plena calle.

Algunos incluso han pedido días libres en el trabajo para poder estar en la calle estos días. Vicente lleva 72 horas haciendo cola en la calle. No quiere un piso para él, sino para su hijo que vive aún con los padres: "Buscamos pisos que se puedan pagar", afirma.

La adjudicación de estas viviendas de protección es por orden de llegada presencial a la agencia. Rubén Martín, dueño del negocio, explica que no hay otra manera de hacerlo porque intentar cuantificar el orden de prioridad por correos electrónicos o llamadas "sería un descontrol muy grande". Le enorgullece haber puesto en marcha esta medida por las ganas e ilusión con la que han recibido los jóvenes la iniciativa.

"El piso son 130.000 euros más IVA"

La agencia ofrece 123 viviendas a los primeros en llegar. Miriam y Nico han sido los primeros que han firmado para poder optar a un piso. Después de estar tres noches durmiendo fuera para conseguir una prerreserva al fin tienen la oferta en sus manos. El piso al que han tenido acceso son 130.000 euros más IVA. Actualmente llevan 3 años viviendo de alquiler.

Desde la inmobiliaria tramitan todas las gestiones para acceder a las viviendas

Desde esta inmobiliaria de Alzira gestionan todos los trámites necesarios para acceder a la casa. En el interior del local hay un notario tomando nota del orden de llegada para que no haya malentendidos entre los candidatos. Una vez que llega el turno de los interesados estos deben presentar una documentación que acredite que cumplen con los requisitos que se exigen a quienes quieren acceder a esta oferta.

