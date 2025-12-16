Toni Cantó, sobre el desafortunado atropello que causó la muerte de una niña de tres años: "Pobre niña, pobre familia, pero pobre conductor también"

El desenlace es demoledor. Un conductor perdió el control del vehículo y éste colisionó con los que estaban estacionados en la calle, a lo largo de cien metros. Una familia acababa de bajar de su coche, y ahí es donde terminó colisionando el primero. Elena, la menor de tres años murió en el acto y su madre y su abuela resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. El conductor pudo sufrir un desvanecimiento.

Poco después se sabía que el conductor del vehículo que originó el accidente sufrió un ictus, avisando momentos antes a su esposa, junto a él, que se sentía indispuesto.

El infortunio se cebaba con esta familia a la que el periodista y colaborador de Espejo Público, Juan Madueño, enviaba sus condolencias. Al mismo tiempo se conmovía al analizar la suma de hechos que causaban esta tragedia: "Es un drama que me genera vértigo, la concatenación de casualidades que lleva a que una niña esté en el lugar menos adecuado en el momento en el que alguien sufre un ictus a bordo de un coche".

"Vivir con eso el resto de mi vida..."

Toni Cantó, actor y expolítico, subrayaba que esta desgracia también se cebaría con el malogrado conductor, que hasta la fecha sigue hospitalizado a consecuencia del fallo cerebrovascular: "Pobre niña, pobre familia, pero pobre conductor también. Porque vivir con eso el resto de mi vida..."".

El inspector de Policía Serafín Giraldo develaba las consecuencias legales que podrían derivarse del desafortunado suceso.

