El histórico dirigente del PSOE que ve en peligro al partido y no votará a Pedro Sánchez: "Si Sánchez no se va, el PSOE corre el riesgo de desaparecer"

Pedro Bofill, el que fuera diputado del PSOE en el Congreso, eurodiputado en Bruselas y, además, fue portavoz de los socialistas se ha mostrado muy crítico con la situación actual del Partido Socialista.

El balance 'made in Sánchez'.

Espejo Público
Publicado:

2025 está siendo un año muy complicado para el Partido Socialista. A los casos de corrupción que hemos conocido con dos exsecretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, aparentemente muy involucrados, se han sumado estas últimas semanas una cascada de denuncias por presunto acoso sexual a varios miembros del partido.

Un "me too" socialista que avergüenza a los propios militantes del partido, que ven las medidas y el discurso que se están llevando a cabo muy insuficientes. El último socialista en levantar la voz ha sido Pedro Bofill, exdiputado del PSOE en el Congreso, ex eurodiputado en Bruselas y exportavoz del partido. Bofill se ha mostrado muy contundente, afirmando que, en caso de que hubiera elecciones anticipadas, no votaría a Sánchez y que si este no se va, "el PSOE corre riesgo de desaparecer".

"Estoy muy apenado con todo lo que está ocurriendo en el Gobierno"

Hoy, Pedro Bofill ha estado en directo hablando con Susanna Griso en espejo Público y ha profundizado aún más en lo que siente como socialista al conocer todos los escándalos de acoso sexual y de corrupción. "Estoy muy apenado de lo que está ocurriendo con el Gobierno y con el presidente de Gobierno, especialmente" porque "no asumen las responsabilidades de todo lo que está ocurriendo", ha lamentado.

Bofill ha instado al presidente del Gobierno a convocar elecciones porque para él, "cuando se llega un momento de crisis es necesario que sean los españoles, los votantes españoles, lo que decida sobre el futuro de nuestros intereses, los futuros de España definitiva".

"Está en juego la supervivencia del partido"

"Hay muchísima preocupación dentro del partido porque está en juego su supervivencia", afirma Bofill. Confía en que, a pesar de esta crisis el PSOE siga con vida, pero es consciente de que la imagen del partido está dañada. Bofill le reclama a Sánchez que consulte las medidas que se están tomando, que a su entender son muy importantes y de las que son ajenos no solo los militantes, sino también los votantes del Partido Socialista.

Ante los escándalos de estas últimas semanas, se empieza a hablar de un movimiento feminista dentro de las filas socialistas liderado por mujeres como Carmen Calvo o Adriana Lastra. El exportavoz del PSOE no sabe cómo de fuerte es este movimiento como para sacudir internamente al partido, pero dice que si hay algo articulado, "bienvenido sea".

Espejo Público

