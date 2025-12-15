El PP acusa a Sánchez de dar un "mitin" en Moncloa: "El balance se puede resumir en corrupción, parálisis y retroceso"

Este lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del curso político, en pleno escándalo por los casos de corrupción y de acoso sexual contra dirigentes del PSOE.

La rueda de prensa sobre el balance del fin de año ha dado comienzo con el polémico tema de los supuestos casos de acoso sexual contra varias mujeres y los casos de corrupción abiertos, ante lo que Sánchez se ha dirigido a las ciudadanas señalando que "hay un absoluto compromiso con el feminismo" y asegura que son "la primera organización política que hace frente a los casos de abuso con transparencia y protegiendo toda denuncia". También se ha mostrado tajante remarcando que "la contundencia contra el acoso y el abuso tiene unas solas siglas, y son las del PSOE".

Sánchez también ha mantenido su intención de seguir gobernando y agotar la legislatura, apelando una vez más a la "responsabilidad" que tiene España "en el momento histórico en el que se encuentra" Europa, y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".

"Un mitin"

Mientras que los socios se muestran críticos, pero sin dejarle caer de momento, el PP ha señalado que estamos viendo "en directo" la descomposición del Gobierno, y acusa a Sánchez de dar "un mitin" en Moncloa.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al jefe del Ejecutivo de comparecer ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para ofrecer un "mitin", a la vez que ha señalado que su balance del 2025 se puede resumir en "corrupción", "parálisis" y "retroceso para las mujeres".

Así se ha pronunciado Gamarra después de que Sánchez haya asegurado en su balance del año que la "la corrupción sistémica" se acabó con la salida del PP de Moncloa en 2018 y que no hay financiación irregular en el PSOE. Cuando ha señalado que su intención es agotar la legislatura, ha presumido de "contundencia" tanto contra la corrupción, como contra los casos de acoso sexual que se han conocido, incidiendo en que el PP no puede dar "lecciones".

Señala, además, que "solo renta a Pedro Sánchez porque le permite estar anclado en el poder y desde el poder lo que le permite es intentar eludir sus responsabilidades políticas y sus responsabilidades judiciales".

"Corrupción, parálisis y retroceso"

"El balance se puede resumir en tres palabras: corrupción, por todos los casos que le afectan; parálisis, por su incapacidad de aprobar leyes, y retroceso para las mujeres", ha enfatizado.

La dirigente del PP ha subrayado que ese "mitin" que ha ofrecido Sánchez en el Palacio de la Moncloa es "insuficiente", a la vez que ha dicho que "tiene que rendir cuentas en el Parlamento". Además, reta a Sumar a apoyar la petición del PP para que Sánchez comparezca ante el Pleno del Congreso antes de fin de año para dar cuenta de la "corrupción sistémica" que hay en su entorno.

"Menos palabras y más hechos. Menos de boquilla y más actuar políticamente", ha remarcado a la vicepresidenta Yolanda Díaz, subrayando que tiene la "oportunidad" de apoyar esa solicitud de PP en la Mesa del Congreso, que se reúne este martes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.