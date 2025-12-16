Para 4 personas
Receta fácil y de temporada, de Karlos Arguiñano: alcachofas con puré de patatas avainillado y piñones
Karlos Arguiñano ha elaborado una receta original y muy fácil de alcachofas con un puré de patatas avainillado sensacional. Un plato ligero, que aporta sabor y nutrición sin complicaciones.
Publicidad
Las alcachofas son una de las verduras más completas y depurativas que existen. Karlos Arguiñano las ha elaborado en esta ocasión con un puré de patatas avainillado.
Recuerda que si el puré de patatas te queda muy espeso, puedes aligerarlo añadiéndole un poco de leche caliente o agua de la cocción.
Ingredientes, para 4 personas
- 12 alcachofas
- 3 patatas
- 50 ml de leche
- 30 g de piñones
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- 1 rama de vainilla
- Perejil
Elaboración
Corta los tallos de las alcachofas, pélalas (retirándoles 3-4 capas de hojas), córtales las puntas y retíralas. Corta las alcachofas en cuartos.
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 3 cucharadas de aceite, introduce las alcachofas, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 5 minutos. Tapa la tartera y cocínalas a fuego suave durante 10-15 minutos más.
Calienta una sartén pequeña sin aceite, introduce los piñones y saltéalos hasta que se tuesten. Retíralos a un plato y resérvalos.
Calienta agua en una cazuela con una pizca de sal. Pela las patatas, trocéalas e introdúcelas en la cazuela. Abre la vaina de vainilla y añádela. Cuece las patatas durante 20 minutos. Retira la vaina de vainilla, ráspale las semillas y resérvalas. Escurre las patatas y ponlas en un bol. Agrega la leche y las semillas de la vainilla, y májalas bien.
Sirve el puré en el fondo de 4 platos, reparte encima las alcachofas y salpícalos con los piñones tostados. Adereza los platos con unas gotas de aceite y decóralos con unas hojas de perejil.
Publicidad