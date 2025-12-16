Miedo en la comunidad judía en España por un efecto contagio de los atentados de Australia: "La ultraizquierda está generando odio"

Un total de 15 personas han muerto en el ataque antisemita que ha tenido lugar en la playa de Bondi, en Australia. El colectivo judío en Australia está conmocionado tras los ataques, en los que dos personas abrieron fuego contra la multitud que celebraba la festividad judía de Jánuca. La comunidad internacional teme que esto produzca un efecto contagio que llegue incluso a nuestro país.

Un equipo de Más Espejo se ha trasladado a las inmediaciones del centro cultural y social de la comunidad judía en Madrid. En estos momentos el lugar está rodeado por un operativo especial de 9 agentes con armas largas. Según ha podido saber el programa, este dispositivo responde a la visita de miembros de la Comunidad judía y al entierro de uno de los miembros de la institución.

"La islamofobia está bajando mientras sube el antisemitismo"

La zona en la que se encuentra la sinagoga judía es un área de alta seguridad del centro de Madrid. Según señala el inspector de Policía Serafín Giraldo la Policía Nacional está estableciendo nuevas medidas de protección hacia el colectivo. "En 2022 hubo 13 casos de antisemitismo, mientras que en 2024 hubo 37 casos. Este tipo de delitos ha subido un 37%. La islamofobia está bajando respecto al antisemitismo", destacan.

Los delitos de odio se producen habitualmente en el entorno de las redes sociales y sus autores son varones de entre 18 y 40 años. La nacionalidad más frecuente en este tipo de delitos es la española, mientras que en un 25% los cometen extranjeros. Los delitos que más se producen son los insultos y las amenazas.

Agradece que se haya desplegado este sistema de seguridad en los centros judíos, colegios y sinagogas

David Obadía, presidente de la federación de comunidades judías en España, agradece el despliegue de seguridad en estos centros "porque son tiempos difíciles". "Los delitos contra la comunidad judía han aumentado un 60%. Todo esto es fruto de políticas antisemitas y antiisraelíes".

Apunta Obadía que en España la ultraizquierda "está generando un odio" hacia el colectivo judío a raíz de la guerra en Gaza. "Esto hace que la gente lo persiga y luego vengan este tipo de casos que esperemos que en España no ocurran". La tertuliana Rosa Belmonte considera que esta confrontación antisemita "ha derivado en cosas como la mamarrachada de Eurovisión". "El otro día Alba Flores recoge un premio Forqué y habla de Gaza y dice que en algún sitio hay que decirlo... y no paran de hablar de Gaza", añadía Belmonte.

