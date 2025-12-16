La hija de Tina revela el coste oculto detrás del mito de Las Grecas

La artista recuerda que su madre, Tina, vivió el estallido de Las Grecas en plena Transición, cuando temas como Te estoy amando locamente o Achilipú definieron una nueva libertad sonora. El fenómeno fue tan abrupto que el entorno no supo proteger a dos jóvenes convertidas en iconos.

Ese vértigo derivó en abusos profesionales que las deshumanizaron y precipitaron el derrumbe del grupo. Saray relata el juicio público, el olvido y el impacto en la salud mental de Tina, diagnosticada de esquizofrenia paranoide. Murió cuando su hija tenía 19 años. Ahora, Saray reivindica su legado.