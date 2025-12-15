Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

TRANSPORTE

Pedro Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros para viajar por toda España

El presidente anuncia la puesta en marcha de bono de transporte único que cuestas 60 euros al mes y permitirá viajar por todo el país.

Pedro Sánchez

Sánchez anuncia un bono transporte único | Europa Press

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la creación de un nuevo abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país durante su comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo' y hacer balance político.

Sánchez asegura que este abono se aprobará en el último Consejo de Ministros del año y tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años. La medida beneficiará a dos millones de usuarios.

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

El nuevo abono, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero, permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los autobús por una tarifa plana de 60 euros al mes, para los adultos, y de 30 euros, para los jóvenes.

Este billete servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para los trenes AVE. Se trata de una medida similar a la que ya tienen en Alemania (Deutschlandticket), aunque allí la iniciativa sí incluye el uso de metros y tranvías de todas las ciudades siendo la única excepción la alta velocidad.

En España solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos.

También se prorrogan los descuentos vigentes en el transporte donde los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento. Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).

Sánchez rechaza elecciones

Pedro Sánchez ha admitido que el Gobierno ha cometido "errores, como todos", pero que "todos los avances en materia de igualdad" se han logrado de la mano "de las mujeres y bajo gobiernos progresistas".

Así deja clara su intención de seguir en la Moncloa y descarta convocar elecciones anticipadas y apuesta por agotar la legislatura y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".

"Debemos proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos", ha afirmado el jefe del Gobierno.

Sánchez recuerda, "pese al ruido", todo lo logrado "durante estos siete años" de mandato. "Debemos también proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Toni González abandona el PSPV, pero seguirá como alcalde de Almussafes: "Esta decisión me permitirá defender mi honorabilidad"

Imagen de archivo de del alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, Toni González

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros para viajar por toda España

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "

Pradas rompe su silencio en la Comisión de la DANA y pide perdón a las víctimas: "Pido disculpas por no haber podido hacer más; lo llevaré toda mi vida conmigo"

Pedro Sánchez es aplastado por Papa Noel, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Pedro Sánchez es 'aplastado' por Papá Noel, en la viñeta gráfica de Alfredo Boto

Santos Cerdán
CASO KOLDO

Santos Cerdán acude por segunda vez a firmar al juzgado de Tafalla: "No sé nada, dejadme pasar"

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
MONCLOA

Pedro Sánchez defiende "la contundencia" del PSOE contra los casos de acoso sexual e insiste en acabar la legislatura

Los candidatos de las elecciones de Extremadura
Elecciones Extremadura

¿Quién ganará las elecciones de Extremadura 2025? Esto dicen las encuestas y los sondeos

Los sondeos de las elecciones de Extremadura dan victoria a la candidata del PP y actual presidenta de la Junta, María Guardiola.

Imagen de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez
Agenda política

El balance del año de Sánchez y la comparecencia de Cerdán en el Senado marcan la agenda política de la semana

La agenda política de esta semana comenzará con el balance de fin de año del presidente del Gobierno y estará marcada por la comparecencia de Santos Cerdán en el Senado.

Cuca Gamarra

Cuca Gamarra acusa a Sánchez de "encubrir a los acosadores" y arremete contra el "cinismo" de sus socios

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Montemayor de Pililla.

Un alcalde socialista de Valladolid deja el PSOE tras 20 años: "Hasta aquí, ya basta"

Imagen de la portavoz del PP en el Senado, Alicia García

El PP acusa a 13 ministros y a Sánchez de "huir" del próximo control del Senado

Publicidad