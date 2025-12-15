Pedro Sánchez anuncia un abono transporte único de 60 euros para viajar por toda España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la creación de un nuevo abono transporte único de 60 euros al mes para viajar por todo el país durante su comparecencia para presentar el informe 'Cumpliendo' y hacer balance político.

Sánchez asegura que este abono se aprobará en el último Consejo de Ministros del año y tendrá un precio de 30 euros mensuales para los jóvenes menores de 26 años. La medida beneficiará a dos millones de usuarios.

"Se trata de una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora, porque supone un ahorro para el bolsillo de muchas familias en nuestro país y, por tanto, creo que es una medida transformadora y muy relevante", ha señalado el presidente durante una comparecencia para hacer balance del año.

El nuevo abono, que entrará en vigor en la segunda quincena de enero, permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los autobús por una tarifa plana de 60 euros al mes, para los adultos, y de 30 euros, para los jóvenes.

Este billete servirá para usar los trenes de media distancia y cercanías, así como los autobús estatales, pero no valdrá para los trenes AVE. Se trata de una medida similar a la que ya tienen en Alemania (Deutschlandticket), aunque allí la iniciativa sí incluye el uso de metros y tranvías de todas las ciudades siendo la única excepción la alta velocidad.

En España solo se incluirán los trenes de Renfe que no sean alta velocidad y los autobuses de largo recorrido, aunque el Gobierno espera que las autonomías y ayuntamientos se sumen al proyecto para incluir también los metros, tranvías y autobuses urbanos.

También se prorrogan los descuentos vigentes en el transporte donde los abonos mensuales de transporte urbano e interurbano y los bonos de 10 viajes tienen un 40% de descuento. Los descuentos vigentes también permiten descuentos del 40% (70% para jóvenes) en los trenes de media distancia y del 50% en los Avant, así como del 50% en autobuses estatales (70% para jóvenes).

Sánchez rechaza elecciones

Pedro Sánchez ha admitido que el Gobierno ha cometido "errores, como todos", pero que "todos los avances en materia de igualdad" se han logrado de la mano "de las mujeres y bajo gobiernos progresistas".

Así deja clara su intención de seguir en la Moncloa y descarta convocar elecciones anticipadas y apuesta por agotar la legislatura y lo hará incluso si tiene que "aguantar" lo que ha definido como "campañas de acoso personal", "mentiras" y "fango".

"Debemos proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral. Y si para hacerlo tenemos, bueno, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos", ha afirmado el jefe del Gobierno.

Sánchez recuerda, "pese al ruido", todo lo logrado "durante estos siete años" de mandato. "Debemos también proteger la democracia y el orden multilateral de los xenófobos, de los aislacionistas y de aquellos autócratas que quieren precisamente debilitar o derrocar ese sistema multilateral".

