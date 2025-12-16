Óscar Casas y Ana Mena, muy cómplices, hablan de cómo pasarán la Navidad

Ver juntos en público a Ana Mena y Óscar Casas suele ser por algo especial ya que la pareja es muy discreta con su relación. El actor acudía a la salida de uno de los conciertos que la cantante daba en IFEMA con motivo de la gala STARLITE y era allí cuando las cámaras les pillaban en un momento cómplice y cariñoso.

Ana Mena y Óscar Casas a la salida de un evento | Gtres

La pareja atraviesa uno de sus mejores momentos tanto personal como profesionalmente ya que están inmersos en numerosos proyectos, entre ellos, una película juntos, que curiosamente fue donde saltó la chispa entre ellos.

Ya son una de las parejas del momento y cuando el reportero de Gtres le decía "a tope siempre con ella, ¿verdad?", él sin pensárselo respondía "sí, sí, sí". "Estamos muy contentos", añadía respecto a su proyecto juntos que verá la luz muy pronto.

Óscar Casas respondiendo a la prensa | Gtres

Eso sí, cuando le preguntaban qué iban a hacer en navidades, pues normalmente la familia Casas suele irse de viaje, Óscar Casas, muy escueto, contestaba "en familia" sin desvelar el destino elegido para este año.

Más tarde, el actor se despedía y entraba al recinto donde le esperaba Ana Mena y le recibía con un abrazo y un beso demostrando lo enamorados que están.