MÁS ENAMORADOS QUE NUNCA

Óscar Casas y Ana Mena, muy cómplices, hablan de cómo pasarán la Navidad

El actor Óscar Casas fue a buscar a Ana Mena después del concierto que la cantante dio en IFEMA con motivo del festival STARLITE. Un acto que demostró lo unidos que están y más después de que las cámaras les pillasen luego en actitud de lo más cómplice.

Ana Mena y Óscar Casas juntos tras un evento

Marta Requejo
Publicado:

Ver juntos en público a Ana Mena y Óscar Casas suele ser por algo especial ya que la pareja es muy discreta con su relación. El actor acudía a la salida de uno de los conciertos que la cantante daba en IFEMA con motivo de la gala STARLITE y era allí cuando las cámaras les pillaban en un momento cómplice y cariñoso.

Ana Mena y Óscar Casas a la salida de un evento
La pareja atraviesa uno de sus mejores momentos tanto personal como profesionalmente ya que están inmersos en numerosos proyectos, entre ellos, una película juntos, que curiosamente fue donde saltó la chispa entre ellos.

Ya son una de las parejas del momento y cuando el reportero de Gtres le decía "a tope siempre con ella, ¿verdad?", él sin pensárselo respondía "sí, sí, sí". "Estamos muy contentos", añadía respecto a su proyecto juntos que verá la luz muy pronto.

Óscar Casas respondiendo a la prensa
Eso sí, cuando le preguntaban qué iban a hacer en navidades, pues normalmente la familia Casas suele irse de viaje, Óscar Casas, muy escueto, contestaba "en familia" sin desvelar el destino elegido para este año.

Más tarde, el actor se despedía y entraba al recinto donde le esperaba Ana Mena y le recibía con un abrazo y un beso demostrando lo enamorados que están.

Óscar Casas y Ana Mena en actitud muy cómplice
