Las hijas de la criada
Las claves del vínculo oculto que impulsa a Verónica Sánchez en Las hijas de la criada
La intérprete profundiza en la conexión emocional entre Inés y Clara en Las hijas de la criada, una relación marcada por la intuición y por un lazo que ninguna de las dos sabe que es biológico.
Verónica Sánchez detalla cómo Inés percibe en Clara una sintonía inesperada que la conmueve desde el inicio. Reconoce en la joven las cualidades que siempre soñó transmitir, sin sospechar que ese sentimiento nace de un vínculo real que desconoce.
La actriz contrasta esta afinidad con la complicada relación de Inés con Catalina, incapaz de asumir los valores que su madre intenta inculcarle. Su apatía por la lectura, el desinterés por trabajar y su carácter clasista tensan una convivencia que acentúa todavía más la conexión especial con Clara.