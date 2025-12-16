Antena3
Costilla de cerdo guisada con champiñones, de Arguiñano: "Una pedazo de cazuela de sabor profundo"

La costilla de cerdo, cuando se cocina a fuego lento en un guiso como lo hace Karlos Arguiñano, puede ser una fuente muy rica de proteínas de alta calidad, esenciales para mantener los músculos fuertes. Sigue los pasos del cocinero y disfruta de un gran guiso de la forma más sencilla.

Hoy hemos hecho la receta con costillas frescas, pero si preferís podéis comprar las costillas adobadas. El resultado será igual de bueno.

Si la salsa queda ligera, puedes ligarla añadiéndole un poco de harina de maíz refinada diluida en agua fría.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1,5 K de costillas de cerdo
  • 2 cebolletas
  • 3 zanahorias
  • 4 dientes de ajo
  • 16 champiñones
  • 8 pimientos del piquillo
  • 8 pimientos choriceros
  • 1 cucharada de tomate concentrado
  • 100 ml de vino tinto
  • 800 ml de caldo de carne
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 rama de tomillo fresco
  • 1 rama de romero fresco
  • Perejil
Elaboración

Retira el tallo y las semillas de los pimientos choriceros, ponlos en un bol, cúbrelos con agua caliente y déjalos a remojo durante 2 horas. Sácalos y escúrrelos. Con una puntilla retírales la carne, pícala finamente y resérvala.

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta las costillas de cerdo, introdúcelas en la tartera y dóralas bien. Retíralas a una fuente y resérvalas.

Corta las cebolletas en dados grandes. Pela los ajos, córtalos por la mitad a lo largo y después lamínalos. Pela las zanahorias y córtalas en rodajas de 1 cm. Introduce las hortalizas en la tartera, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 10-15 minutos.

Corta los pimientos de piquillo en tiras y añádelos a la tartera. Enjuaga los champiñones, seca, córtalos en cuartos e incorpóralos. Sazona y rehoga todo a fuego medio durante 10-12 minutos.

Vierte el vino y dale un hervor para que se evapore parte del alcohol. Añade el tomate concentrado, la pulpa de los pimientos choriceros, la rama de tomillo, la rama de romero y el caldo. Introduce las costillas, tapa la tartera y cocínalas a fuego suave durante 40-45 minutos. Retira las hierbas aromáticas.

Reparte el guiso en 4 platos, espolvoréalos con un poco de perejil picado y decóralos con unas hojas de perejil.

