Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Gobierno

La negativa de Sánchez a realizar cambios importantes agrava la crisis entre el Gobierno y sus socios

Tras la ruptura total de Junts, los casos de corrupción y acoso en el Ejecutivo llevan a Sumar a exigir una remodelación radical de ministros. Sánchez se abre a escuchar a sus socios, pero descarta cambios sustanciales.

Pedro S&aacute;nchez y algunos de sus socios de Gobierno

Pedro Sánchez y algunos de sus socios de GobiernoAntena 3 Noticias

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El Gobierno afronta una difícil recta final de año salpicada por los numerosos casos de corrupción y acoso sexual que rodean al PSOE. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, asegura estar "cargado de energía" para continuar adelante con la legislatura a pesar de lo que él mismo considera "ataques personales, mentiras y fango".

Así lo dijo este lunes al comunicar el balance político de 2025. El presidente aseguró que en su partido "no hay financiación irregular" y que existe un "absoluto compromiso con el feminismo", afirmando que han actuado con "contundencia y transparencia" ante los casos de acoso sexual contra dirigentes socialistas.

Escuchará a los socios, pero descarta cambios importantes

Sin embargo, los casos de corrupción y acoso que salpican al PSOE en las últimas semanas no son suficientes, según Pedro Sánchez, para llevar a cabo una remodelación sustancial de su Gobierno. Remodelación que ya pidió Yolanda Díaz hace unos días.

El presidente se abre a escuchar a los socios de Gobierno, pero descarta llevar a cabo cambios importantes dentro del Ejecutivo, algo que reprochan sus socios de Sumar.

Aumenta la presión de sus socios

Tras la ruptura total de las relaciones por parte de Junts y la brecha con Sumar en relación a su actuación ante los casos de acoso y corrupción, ERC también se suma a las críticas.

Su líder, Oriol Junqueras, se reunirá con Sánchez, a petición de ERC, para abordar el momento que atraviesa la legislatura. El portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, ha exigido al presidente que explique qué va a hacer ante las "pruebas de corrupción".

"PP y Vox serían el mayor error histórico"

Mientras tanto, Sánchez admite "errores", pero sigue apelando a que solo existe una única alternativa y sería "el mayor error histórico".

"El PP y Vox serían el mayor error histórico de España", asegura Sánchez, mientras desde el Partido Popular reprochan al presidente todos los casos de corrupción que rodean a su Ejecutivo, cabe recordar que Ábalos y Koldo siguen en la cárcel y Cerdán en libertad provisional, así como los últimos episodios de acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Koldo García sugiere que Zapatero "se ha hecho millonario con petróleo y recursos naturales" en Venezuela

Entrevista Koldo García 'Okdiario'

Publicidad

España

Pilar Alegría

Pilar Alegría deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de Aragón: "Vuelvo a mi casa"

Pedro Sánchez y algunos de sus socios de Gobierno

La negativa de Sánchez a realizar cambios importantes agrava la crisis entre el Gobierno y sus socios

Alberto Núñez Feijóo

Feijóo insta a Zapatero aclarar si dio un "chivatazo" al directivo de Plus Ultra "para borrar pruebas"

Candidatos de las elecciones de Extremadura 2025
Elecciones Extremadura

Todos los candidatos de las elecciones de Extremadura 2025

Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo
PP

Feijóo y Ayuso cargan contra los casos de corrupción que rodea al Gobierno de Sánchez: "Han completado el catálogo entero"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
Acoso sexual

Interior cesará al jefe de la Policía Nacional en Lleida al conocer una condena por acoso sexual

El comisario fue sentenciado en 2003 por presionar a una subordinada y por una agresión física; el cese se publicará este martes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
Permisos defunción

Trabajo pacta con CCOO y UGT ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento

El acuerdo incluye dos permisos nuevos: hasta 15 días por cuidados paliativos y uno por acompañamiento en eutanasia, sin respaldo de la patronal.

Una bandera de la asociación Revuelta al lado de una Bandera de España

Los audios que demostrarían que Vox conocía las presuntas irregularidades de Revuelta

Entrevista Koldo García 'Okdiario'

Koldo García sugiere que Zapatero "se ha hecho millonario con petróleo y recursos naturales" en Venezuela

Cuca Gamarra

El PP acusa a Sánchez de dar un "mitin" en Moncloa: "El balance se puede resumir en corrupción, parálisis y retroceso"

Publicidad