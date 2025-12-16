La negativa de Sánchez a realizar cambios importantes agrava la crisis entre el Gobierno y sus socios

El Gobierno afronta una difícil recta final de año salpicada por los numerosos casos de corrupción y acoso sexual que rodean al PSOE. Sin embargo, el presidente, Pedro Sánchez, asegura estar "cargado de energía" para continuar adelante con la legislatura a pesar de lo que él mismo considera "ataques personales, mentiras y fango".

Así lo dijo este lunes al comunicar el balance político de 2025. El presidente aseguró que en su partido "no hay financiación irregular" y que existe un "absoluto compromiso con el feminismo", afirmando que han actuado con "contundencia y transparencia" ante los casos de acoso sexual contra dirigentes socialistas.

Escuchará a los socios, pero descarta cambios importantes

Sin embargo, los casos de corrupción y acoso que salpican al PSOE en las últimas semanas no son suficientes, según Pedro Sánchez, para llevar a cabo una remodelación sustancial de su Gobierno. Remodelación que ya pidió Yolanda Díaz hace unos días.

El presidente se abre a escuchar a los socios de Gobierno, pero descarta llevar a cabo cambios importantes dentro del Ejecutivo, algo que reprochan sus socios de Sumar.

Aumenta la presión de sus socios

Tras la ruptura total de las relaciones por parte de Junts y la brecha con Sumar en relación a su actuación ante los casos de acoso y corrupción, ERC también se suma a las críticas.

Su líder, Oriol Junqueras, se reunirá con Sánchez, a petición de ERC, para abordar el momento que atraviesa la legislatura. El portavoz de la formación republicana, Gabriel Rufián, ha exigido al presidente que explique qué va a hacer ante las "pruebas de corrupción".

"PP y Vox serían el mayor error histórico"

Mientras tanto, Sánchez admite "errores", pero sigue apelando a que solo existe una única alternativa y sería "el mayor error histórico".

"El PP y Vox serían el mayor error histórico de España", asegura Sánchez, mientras desde el Partido Popular reprochan al presidente todos los casos de corrupción que rodean a su Ejecutivo, cabe recordar que Ábalos y Koldo siguen en la cárcel y Cerdán en libertad provisional, así como los últimos episodios de acoso sexual que han salido a la luz en las últimas semanas.