La broma viral de nietos a abuelos que triunfa en redes: "Abrí el regalo y dije...pero si es mi mortero"

La reacción de la persona que abre un regalo siempre es muy llamativa. Esta puede ir desde la emoción, hasta el llanto, la risa...o la extrañeza. Es precisamente lo que les ocurre a los abuelos que se convierten en víctimas de la nueva broma viral que triunfa en redes.

Son los nietos de estos los que normalmente orquestan la broma: envuelven cosas de su propia casa y esperan a ver sus reacciones. Muchos de ellos tardan un poco en caer y se muestran emocionados al abrir cosas que llevan viendo años en sus estanterías. En el caso de Pilar, tuvo que abrir varios regalos para darse cuenta de lo que ocurría.

La nieta de Pilar le 'robó' una bufanda, un cuadro y hasta un mortero. "Llegó un momento que lo abrí y dije... pero si es mi mortero", nos cuenta, entre risas. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!