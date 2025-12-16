Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Viral

La broma viral de nietos a abuelos que triunfa en redes: "Abrí el regalo y dije...pero si es mi mortero"

En plena época de regalos e ilusión, los jóvenes aprovechan para hacer de las suyas y triunfa una broma en redes. Esta consiste en regalarle a los abuelos de la casa cosas que son suyas. ¡Las reacciones son divertidísimas!

Broma regalo viral

Publicidad

La reacción de la persona que abre un regalo siempre es muy llamativa. Esta puede ir desde la emoción, hasta el llanto, la risa...o la extrañeza. Es precisamente lo que les ocurre a los abuelos que se convierten en víctimas de la nueva broma viral que triunfa en redes.

Son los nietos de estos los que normalmente orquestan la broma: envuelven cosas de su propia casa y esperan a ver sus reacciones. Muchos de ellos tardan un poco en caer y se muestran emocionados al abrir cosas que llevan viendo años en sus estanterías. En el caso de Pilar, tuvo que abrir varios regalos para darse cuenta de lo que ocurría.

La nieta de Pilar le 'robó' una bufanda, un cuadro y hasta un mortero. "Llegó un momento que lo abrí y dije... pero si es mi mortero", nos cuenta, entre risas. ¡Dale al play para ver todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Broma regalo viral

La broma viral de nietos a abuelos que triunfa en redes: "Abrí el regalo y dije...pero si es mi mortero"

Carlos Alsina

Carlos Alsina, sobre Pedro Sánchez, tras su balance de 2025: "Ha dejado de pisar tierra y está en un mundo que no existe"

Talent de La Voz

Así suena la Navidad de los talents en La Voz: villancicos, recuerdos... ¡y mucho sabor!

Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"
El VIP de El 1%

Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"

Carmen Morodo
Crisis de Gobierno

Carmen Morodo advierte conspiraciones y "graves luchas internas" en el Gobierno: "Todo el castillo se está derrumbando"

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex
Con Trancas y Barrancas

"Es un poco inmoral, pero no ilegal": los consejos de Malú para ser un buen ex

Las hormigas han sometido a la invitada a un desternillante test donde ella ha dejado claro cómo ser una ex modélica.

Pilar Rodríguez Losantos.
Análisis políticos

Pilar Rodríguez Losantos: "En el PSOE roban a manos llenas no sólo Ábalos y Cerdán, la UCO ha entrado en 3 ministerios"

La colaboradora de Espejo Público Pilar Rodríguez Losantos analiza las acusaciones de corrupción y acoso a mujeres que salpican al PSOE. "No sé si es especialmente feminista que la vivienda habitual del presidente del Gobierno esté pagada con el dinero de prostituir mujeres", se pregunta.

Abraham Mateo en El Hormiguero

Hoy, Abraham Mateo llenará de ritmo la noche en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Malú en El Hormiguero

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

"¡Qué fuerte!": Malú, impresionada con el mágico experimento de Marron

Publicidad