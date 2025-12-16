Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"

Mamen Mendizábal, Julián López y Carlos Areces tienen el honor de ser el trío de invitados que pondrá el broche a la segunda temporada de El 1% en Antena 3, este miércoles tras El Hormiguero. A la vez, el concurso tiene el honor de contar con tres famosos que prometen dejar anécdotas en el último programa de esta edición.

De momento, la presentadora y los dos actores han comprobado con El VIP de El 1% que las preguntas son efectivamente complicadas. En algunas ni han logrado ponerse de acuerdo en la respuesta. No obstante, han ido acertando gracias al trabajo en equipo.

Les queda margen de mejora por lo que se ha visto en este calentamiento. "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor", asegura Mamen. Sin embargo, lo han hecho mucho mejor de lo que creen. ¡Compruébalo en el vídeo!