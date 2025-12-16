Antena3
Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"

La periodista y los dos actores han confirmado con este reto que las preguntas del concurso van a "pillar", pero que pueden resolverse con concentración y lógica.

Mamen Mendizábal pone firmes a Julián López y Carlos Areces para El 1%: "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor"

Alberto Mendo
Mamen Mendizábal, Julián López y Carlos Areces tienen el honor de ser el trío de invitados que pondrá el broche a la segunda temporada de El 1% en Antena 3, este miércoles tras El Hormiguero. A la vez, el concurso tiene el honor de contar con tres famosos que prometen dejar anécdotas en el último programa de esta edición.

El 1% despide la temporada el miércoles de la forma más interesante: "Me has dejado con la boca abierta"

De momento, la presentadora y los dos actores han comprobado con El VIP de El 1% que las preguntas son efectivamente complicadas. En algunas ni han logrado ponerse de acuerdo en la respuesta. No obstante, han ido acertando gracias al trabajo en equipo.

Les queda margen de mejora por lo que se ha visto en este calentamiento. "No creo que haya un grupo que lo haya hecho peor", asegura Mamen. Sin embargo, lo han hecho mucho mejor de lo que creen. ¡Compruébalo en el vídeo!

