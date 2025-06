Carlos Alsina, sobre el bulo de los ministros: "Pilar Alegría fue la ministra que más concreción dio al bulo"

Los periodistas Carlos Alsina y Susanna Griso realizaban la conexión semanal entre la radio Onda Cero, donde Carlos dirige y presenta el programa 'Más de Uno', y Antena 3 Televisión, donde Susanna conduce 'Espejo Público'. Ambos analizaban la conversación filtrada entre varios agentes de la UCO, en la que mencionaba "una bomba lapa" en un vehículo y a Pedro Sánchez.

"Pilar Alegría fue la ministra que más concreción dio al bulo", afirmaba Carlos, que explicaba que la ministra de Educación y Formación Profesional mencionó explícitamente que, según Pilar Alegría, el guardia civil de la conversación en cuestión hablaba de colocar explosivos al vehículo del presidente del Gobierno.

"La conversación estaba mutilada"

El presentador consideraba que los discursos de los ministros se basan en informaciones donde "todo está muy descontextualizado". La exclusión de un mensaje de todo el fragmento publicado de la conversación, interesado o no, podía dar lugar a que se malinterpretase lo que ahí estaba diciendo el agente Bonilla, al que se acusa de especular con un atentado al coche del presidente.

Varios ministros, como Óscar López o Pilar Alegría hacían alusión a ello en varios discursos. Otros lo hacían por las redes sociales. Esa omisión del mensaje la calificaba Alsina de mutilación y hacía la siguiente lectura: "La conversación estaba mutilada, pero incluso sin mutilar, nada de todo eso existía".

El periodista remarcaba que la única alusión del agente sería para fantasear con un destierro a China de Pedro Sánchez, con el que desde luego no tendría afinidad ni simpatía.

"No entiendo cuál es la estrategia"

Pese a que la información publicada, en un medio afín al Gobierno que se autodefinía después de la publicación como "pequeño y pobre" en su rectificación, Carlos Alsina aprecia intencionalidad y persistencia en los miembros del Gobierno, que una vez desmentida la información, insistían en hacer referencia a ella: "Creo que desde el primer minuto, que utilizaron esta conversación de la bomba lapa, sabían que estaban sacando de quicio un asunto que nada tenía que ver con una amenaza real de matar al presidente".

Esa ausencia de rectificación por parte de los miembros del Ejecutivo sorprendía a Carlos Alsina, a juzgar por su reacción al referirse a ello: "No solo es que no hayan rectificado, es que ayer el ministro Óscar López perseveraba y negaba que él hubiera dicho nada que no fuera verdad".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.