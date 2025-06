Óscar López no rectifica tras hacerse eco del bulo de la 'bomba lapa'

Todo comenzó el pasado viernes, cuando varios medios de comunicación publicaron que un antiguo mando de la Guardia Civil había dicho a un confidente que planeaba poner una bomba lapa en el coche del presidente Pedro Sánchez y varios cargos del Gobierno reaccionaron. Pero, a pesar de que la información fue desmentida al día siguiente, Óscar López, ministro para la Transformación Digital, no ha rectificado.

Durante la jornada del sábado, tres ministros comentaron esta información una vez ya estaba desmentida. Uno de ellos fue López, quién tajante en sus declaraciones aseguró que no podía ser "que un cargo público que cobre 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno".

También se pronunció la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien acusó directamente a la presidenta madrileña, afirmando que "un ex agente de la UCO pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa debajo del coche del presidente del Gobierno".

Incluso la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, también se sumó, calificando la situación de "intolerable" y mostrando su indignación por "lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo de alguien que está cobrando un sueldo público y que se refiere al presidente del Gobierno en términos de amenaza de muerte".

Sin embargo, apenas 24 horas después, el diario 'The Objective' publicó la conversación completa entre el ex agente y su confidente, desmontando la versión inicial. Según la transcripción, el guardia civil en realidad temía que la bomba lapa se la pusieran a él mismo por investigar casos de corrupción, y no al presidente Sánchez.

El ministro no rectifica

Varios medios que habían difundido el bulo rectificaron rápidamente, pero desde el Gobierno, y en especial Óscar López, no hubo cambio de postura. Durante todo el fin de semana, los ministros han mantenido la versión inicial, a pesar de que la información ya había sido desmentida públicamente.

Este lunes la polémica ha continuado cuando los periodistas han preguntado directamente al ministro para la Transformación Digital si pensaba rectificar tras la publicación de las pruebas que desmontaban la acusación. Este ha optado por desviar la atención hacia otros asuntos, diciendo: "Me va a permitir que le haga una reflexión. Hoy ha salido una encuesta muy importante que dice que el señor Feijóo está peor valorado que Abascal".

López insistió en su argumento y ha defendido su postura frente a la prensa: "Yo he dicho que el PP está en una campaña de cloacas, lo reitero. He dicho que exigía el cese de una persona que se expresa de forma intolerable, lo reitero. No verán ustedes un corte mío con ninguna falsedad, no existe".

Sin embargo, durante una intervención del pasado sábado aseguró que hasta "que no le cese no vamos a parar. Yo no voy a consentir que un cargo público de la Comunidad de Madrid fantasee con asesinar al presidente del Gobierno. No lo voy a consentir".

