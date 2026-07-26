“Te veo en los ojos de tu abuelo”: Las emotivas palabras de Antonio Orozco a Eduardo tras su actuación

Eduardo, “el campanero”, ha sabido conquistar al público actuación tras actuación. Desde sus Audiciones a ciegas, dejó claro que había algo en él que lo iba a llevar a lo más alto y lo ha demostrado al coronarse como el campeón de La Voz Kids 2026. Un éxito que el propio Antonio Orozco habría anticipado antes incluso del anuncio final.

“Creo que es la primera vez que escucho “otra, otra, otra”. Nunca me había pasado antes”, revelaba el coach a las cámaras del programa. Unas palabras que evidenciaban el furor que Eduardo despierta en la audiencia, encargada de ensalzarlo como el ganador de esta edición.

Antoñito Molina también quiso homenajear a la joven estrella, explicando la “envidia sana” que sentía al ver que Eduardo va a “cantar toda su vida”. Unas declaraciones que despertaban de nuevo el cariño de Orozco, contando que al “hablar con su abuelo” pudo “ver en sus ojos” al propio Eduardo.

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