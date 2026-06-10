Visita del Papa León XIV a España
Última hora de la visita del Papa León XIV a España: El pontífice visitará una cárcel, una iglesia en el Raval la Abadía de Montserrat y cerrará sus actos con una misa en la Sagrada Familia
Sigue en directo online la última hora de la visita del Papa León XIV a España.
Publicidad
Segundo día del Papa León XIV en Cataluña que en esta ocasión tendrá una agenda de carácter más simbólico que la previa. El Pontífice visitará la prisión de Brians donde será recibido por 80 internos. También se desplazará a una iglesia del barrio del Raval.
León XIV tiene en su hoja de ruta una visita a la Abadía de Montserrat, en la montaña más sagrada de Cataluña, presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía. Será después cuando se desplace al Raval, concretamente al templo de la Iglesia de San Agustín donde estará con entidades de asistencia social y personas vulnerables.
El colofón de este viaje a Barcelona será en la Sagrada Familia donde concluirá la jornada con una misa solemne. Además, el Santo Padre bendecirá la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje a Gaudí.
Este jueves el Papa estará en Canarias. Sigue aquí en directo online la última hora de la visita del Papa León XIV a España.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | El 'papamóvil' ya está en Gran Canaria para la visita de León XIV
La visita de León XIV a Canarias sigue avanzando en sus preparativos. El papamóvil en el que se trasladará el Pontífice durante los actos previstos en Gran Canaria y Tenerife ya se encuentra en la isla tras completar su traslado desde la Base Aérea de Torrejón a bordo de un avión del Ejército del Aire.
La llegada del vehículo supone un nuevo paso en la organización de una visita que esperan miles de personas. La isla se blinda estos días con fuertes medidas de seguridad.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | El Papa desataca la catarsis colectiva en el estadio Olímpico
Rumba catalana, pop católico, testimonios conmovedores y un recorrido de 20 minutos con papamóvil han creado una catarsis colectiva y una comunión entre los 40.000 asistentes al Estadio Olímpico Lluís Companys ante el papa León XIV, que ha escuchado a los jóvenes y no ha dudado en emular el gesto juvenil del 'six-seven'.
El estadio que vio los inolvidables Juegos Olímpicos de 1992 y que ha acogido en su seno a los artistas más importantes del mundo hacía tiempo que no vivía una noche tan particular como la de este martes, una catarsis colectiva de 40.000 personas por un líder religioso que mueve masas.
"Esta es la juventud del papa" o "Viva el papa" son cánticos que no han parado de sonar entre las gradas y en la pista, donde había un gran escenario blanco, con una cruz al fondo que recordaba a la de la Sagrada Familia, la obra maestra de Antoni Gaudí que mañana visita el papa.
En esta vigilia de oración se han repartido por diferentes puntos del estadio unos puntos de confesión, donde curas asistían a los fieles que necesitaban escucha y consuelo.
Worship.cat, un proyecto de música melódica de alabanza católica de Terrassa (Barcelona), han sido los encargados de iniciar el espectáculo musical previo a la llegada del papa en un escenario en el que también han actuado el coro Gospel sense fronteres.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | El Papa clama contra los feminicidios y pide poner el foco en la salud mental
El Papa León XIV ha clamado contra los feminicidios, ha lamentado el "culto a la imagen" y ha pedido poner la salud mental en el foco del sistema sanitario en una vigilia de oración celebrada en el Estadio Olímpico de Barcelona ante unas 40.000 personas.
El pontífice, que desde que ha llegado a Barcelona alterna el catalán y el castellano en sus alocuciones públicas, ha respondido en este acto al testimonio de tres jóvenes: Carmina, profesora de educación secundaria, que luchó contra la depresión; Desiré, una chica de 20 años que de pequeña vivió cómo su padre intentó matar a su madre, y Farid, que ha expresado el vacío que encontraba en la actual sociedad, marcada por el culto a la imagen y el éxito.
"A veces, este dolor es tan abrumador que la idea de desaparecer parece la única salida. Yo misma luché por salir de esta enfermedad, en silencio durante años y una noche de viernes perdí la batalla e intenté quitarme la vida", ha contado Carmina, que, emocionada, ha preguntado al papa: "¿Dónde podemos ver a Dios cuando la oscuridad es absoluta y ya no podemos más? ¿Cómo podemos confiar en Dios, cuando parece que nada, ni uno mismo, vale la pena?"
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians
El papa León XIV continúa su estancia en Cataluña con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.
Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.
En la montaña más sagrada de Cataluña, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.
De regreso a Barcelona, el pontífice se reunirá por la tarde en la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, con entidades de asistencia social y personas vulnerables.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | El Papa combina el catalán y castellano
El Papa ha hablado en catalán. Con naturalidad el Pontífice combina castellano con catalán, pero los independentistas no se dan por satisfechos y animan a la gente a ir hoy con esteladas a la misa que se celebrará en la Sagrada Familia.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | El Papa critica "el culto" a la imagen y llama a "dar valor a las cosas importantes"
El Papa cerraba los actos del primer día en Barcelona con un baño de masas en el Lluís Companys. Delante de 40.000 personas y el Pontífice ha hablado de temas como el feminismo, la salud mental y los "momentos duros" que atraviesan las personas.
Última hora de la visita del Papa León XIV a España | Segundo día del Papa en Cataluña
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de la visita del Papa León XIV a Cataluña. Su agenda del segundo día muestra un carácter más simbólico con una visita a la prisión de Brians 1, donde será recibido por 80 internos y una visita a una iglesia del Raval. Además visitará la Abadía de Montserrat y dará una solemne misa en la Sagrada Familia.
Publicidad