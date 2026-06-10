Última hora de la visita del Papa León XIV a España: El pontífice visitará una cárcel, una iglesia en el Raval la Abadía de Montserrat y cerrará sus actos con una misa en la Sagrada Familia

Segundo día del Papa León XIV en Cataluña que en esta ocasión tendrá una agenda de carácter más simbólico que la previa. El Pontífice visitará la prisión de Brians donde será recibido por 80 internos. También se desplazará a una iglesia del barrio del Raval.

León XIV tiene en su hoja de ruta una visita a la Abadía de Montserrat, en la montaña más sagrada de Cataluña, presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía. Será después cuando se desplace al Raval, concretamente al templo de la Iglesia de San Agustín donde estará con entidades de asistencia social y personas vulnerables.

El colofón de este viaje a Barcelona será en la Sagrada Familia donde concluirá la jornada con una misa solemne. Además, el Santo Padre bendecirá la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí. Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje a Gaudí.

Este jueves el Papa estará en Canarias. Sigue aquí en directo online la última hora de la visita del Papa León XIV a España.