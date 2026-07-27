"Vivimos un infierno, el peor que te puedas imaginar": los vecinos de Casavieja tuvieron que actuar "solos" contra las llamas

La indignación sigue muy presente entre algunos vecinos de Casavieja tras el incendio. Juan Manuel González, vecino del pueblo, asegura que los habitantes del municipio tuvieron que actuar por su cuenta ante el avance de las llamas. "Vivimos un infierno, el peor que te puedas imaginar. En ningún momento nos ayudaron, estuvimos abandonados. Nadie vino a ayudarnos o a ofrecer una forma de salvar la sierra y el pueblo y empezamos a tomar decisiones nosotros, haciendo cortafuegos y todo", afirma.

El vecino sostiene que los medios de extinción no actuaron cuando, a su juicio, todavía era posible controlar el fuego. "Nos decían que estaba todo perdido. Vimos medios y medios, dijeron que no podían actuar, se bajaron del camión y esperaban el fuego a la entrada del pueblo. No hicieron absolutamente nada. El viernes lo tenían todo controlado, si hubiera habido solo dos helicópteros, no hubiéramos llegado a esto", asegura.

También critica la gestión de algunos efectivos desplegados: "Lo que no pueden hacer es mandar brigadas y que estén paradas todo el día, para eso que se vayan a otro pueblo. ¿Qué hacen parados todos esos medios y efectivos?".

Paco Castañares pide comprensión hacia las autoridades

Frente a estas críticas, Paco Castañares, experto forestal pide comprender la complejidad de una situación de estas características. "Entiendo el cabreo, pero cuando un incendio está fuera de capacidad de extinción es una irresponsabilidad enfrentarse a él". Además, explica que "es el director de extinción el que evalúa si se tiene que hacer un cortafuego y demás. Se puede equivocar, pero tiene la información y el conocimiento suficiente para decidir lo que hay que hacer en cada momento. Lo han hecho de la mejor manera que lo podían hacer".

Mientras tanto, los vecinos continúan pendientes de posibles rebrotes. "Tenemos que estar atentos porque cada dos por tres hay un nuevo foco. De repente queda un rescoldo y sale humo no sé dónde. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nos avisamos de dónde hay fuego y vamos", relata Juan Manuel.

A pesar de los daños, el vecino reconoce que el desenlace fue mejor de lo que esperaba en su caso. "Yo esto lo daba por perdido, pero me llevé una alegría el domingo cuando subí y vi que solo me había alcanzado una casa de mi hija de madera, pero mi casa no la había tocado".

"Yo dejaría volver a la gente"

Sobre las evacuaciones, considera que ya podría permitirse el regreso de parte de la población. "Entiendo que evacuaran a la gente, pero podrían dejarla volver, por si sale algún foco. Hay servicios, pero son mínimos. En Casavieja se ha quemado una vivienda. Yo dejaría volver a la gente".

Durante la cobertura, la presentadora Lorena García ha insistido en la importancia de mantener la prudencia y seguir las indicaciones de las autoridades, aunque en ocasiones puedan resultar difíciles de comprender para quienes viven de cerca la emergencia.

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