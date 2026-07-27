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Carmen Ordóñez dio su bendición a su amiga Lolita Flores y a su exmarido Paquirri: "Ojalá os caséis y seas la segunda madre de mis hijos"
Carmen Ordóñez puso fin a su matrimonio con Paquirri por diferencias irreperables. Tras esto, su gran amiga Lolita Flores comenzó un romance con el torero, de quien se enamoró profundamnete.
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Carmina puso fin a su matrimonio con Paquirri después de haberse casado siendo muy joven. Con el paso del tiempo reconoció que, durante aquella etapa, llegó a aceptar situaciones que nunca habría tolerado de soltera. Tras la ruptura, encontró de nuevo el amor junto a Antonio Arribas, quien había sido pareja de su gran amiga Lolita. Poco después, la cantante inició una relación con el torero Paquirri.
Lo más llamativo de esta historia es que, pese a este inesperado intercambio de parejas, ambas mantuvieron intacta su amistad. Lejos de surgir rivalidades o reproches, las dos se apoyaron en sus nuevas relaciones. "Éramos libres para decidir sobre nuestras vidas", explicó Carmina, dejando claro que los romances comenzaron cuando las relaciones anteriores ya habían terminado.
"Hoy continúa mi amistad con Lolita y Antonio, ella y yo seguimos viéndonos", aseguraba Carmina, convencida de que Lolita ya no sentía nada por Arribas porque estaba completamente enamorada de Paquirri. Por su parte, Ordóñez estaba profundamente enamorada de Antonio, por lo que nunca hubo espacio para los celos ni para romper la amistad.
Lolita confesó que estuvo de Paquirri "hasta la médula", aunque también admitía que, en el fondo, sabía que el torero seguía enamorado de Carmina. Cuando ambas hablaron de la situación, Ordóñez tranquilizó a su amiga con unas palabras que reflejaban la buena relación que mantenían: "A mí no me importa". Incluso llegó a decirle: "Ojalá te cases con él, porque para mí sería un honor que fueses la segunda madre de mis hijos".
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